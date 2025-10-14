Il mistero della giornalista di Gaza: “soffre la fame dal 2023 ma ha 10 kg in più” | VIDEO

La linea sottile tra verità e menzogna, tra notizia e propaganda. Una demarcazione che, con i social, è diventata ancor più complessa da definire. Capita quindi che Hind Khoudary, nota giornalista palestinese da oltre 1 milione di follower su Instagram, sia finita al centro di una curiosa polemica. Khoudary è diventata, negli ultimi 2 anni, un simbolo della resistenza palestinese attraverso reportage giornalistici e foto social in cui testimonia la devastazione di Gaza e condanna le azioni di Israele.

Da tempo però, qualcosa nei suoi racconti non sembra tornare al popolo dei social. Khoudary afferma di soffrire la fame dal 2023, dall’inizio della guerra, quindi da 2 anni, da quella che definisce “carestia imposta” da Israele. Eppure, sia nelle foto postate sui social, che nei servizi giornalistici più recenti (l’ultimo in calce all’articolo sugli aiuti umanitari entrati nella Striscia dopo la firma della pace, ndr), appare, fortunatamente, in ottima salute, con nessun segno di malnutrizione.

Un utente fa notare: “la Palestina, il posto in cui la fame porta a un aumento di peso significativo“. Durissimo il giornalista di guerra israeliano Lion Udler che scrive sul suo canale Telegram: “dopo due anni di ‘fame’ ‘intenzionale’ è apparsa con 10 kg in più. Il ‘genocidio’ a Gaza… “. Alcuni utenti fanno notare anche come in una situazione di guerra e distruzione, che abilmente documenta ogni giorno, Khoudary abbia trovato il tempo anche di farsi le sopracciglia.