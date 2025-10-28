Il ministro Schillaci in Calabria, sabato evento organizzato da Fratelli d’Italia

Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà a Catanzaro il prossimo sabato 1 novembre (ore 11 Casa delle Culture – Palazzo della Provincia) per partecipare all’incontro promosso da Fratelli d’Italia nell’ambito delle iniziative che si stanno svolgendo in tutta Italia per i tre anni di governo guidato da Giorgia Meloni, il primo ad essere guidato da una donna e oggi il terzo esecutivo più longevo nella storia della Repubblica.

L’incontro sarà introdotto dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, e vedrà la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza con delega alle Politiche per il Sud Luigi Sbarra, oltre che di parlamentari, consiglieri regionali, dirigenti del partito e di Gioventù Nazionale. Sarà presente anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

“Momento di confronto e di condivisione”

“Sarà un momento di confronto e di condivisione – spiega Wanda Ferro – sui risultati raggiunti in questi tre anni dal governo Meloni, che ha restituito all’Italia una nuova centralità e un rinnovato protagonismo a livello internazionale, rilanciando la crescita economica e l’occupazione, avviando riforme attese da tempo e tutelando il tessuto produttivo dagli effetti delle crisi globali. Un percorso che ha consentito di mettere in sicurezza i conti pubblici, difendere il potere d’acquisto delle famiglie, sostenere la natalità e rafforzare le politiche per il Mezzogiorno”. “La presenza del ministro Schillaci – aggiunge Ferro – sarà anche l’occasione per approfondire un tema cruciale come quello della sanità, che rappresenta una delle priorità più sentite dai cittadini e un ambito nel quale il governo sta investendo risorse e riforme per ridurre le disuguaglianze territoriali, potenziare i servizi e garantire il diritto alla salute sopratutto in una regione come la Calabria che, con il governo Meloni, si avvia ad uscire da un lungo periodo di commissariamento”.

Il ministro Schillaci sarà intervistato dal giornalista Salvatore Audia, direttore di Esperia Tv.