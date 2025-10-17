Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, gli ostaggi e le sconcertanti rivelazioni su Hamas: “negli ultimi giorni…”

Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha parlato della questione mediorientale nel corso del convegno MED a Napoli. In merito al piano di pace di Trump, ha confessato: “Hamas si era impegnato a restituirci i corpi dei nostri ostaggi caduti e non l’ha fatto. Hanno ancora 19 ostaggi caduti. Sappiamo che possono consegnarceli, ma non vogliono farlo perché probabilmente vogliono usare questo come carta di negoziazione, come hanno voluto usare gli ostaggi durante tutta la guerra come carta di negoziazione”.

Saar ha anche detto che negli ultimi giorni l’organizzazione terroristica di Hamas ha assassinato palestinesi nella Striscia di Gaza, nelle strade, senza alcun processo e, all’improvviso, la vita dei palestinesi non conta nulla, nessuno parla degli assassini a Gaza.