Il Messina Volley conquista il derby con il Team Volley per 3-0

Comincia con una vittoria il cammino nella Serie C femminile per il Messina Volley. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen si impongono per 3-0 nel derby stracittadino contro il Team Volley. Al “PalaJuvara”, capitan Michela Laganà e compagne, si aggiudicano 3 set dimostrando un ottima organizzazione di gioco, contro le tenaci ragazze dirette da coach Giovanni Di Mauro. Primo set con il Messina Volley subito avanti di 5 lunghezze (2-7) grazie a Giulia Mondello e Marcela Nielsen. Coach di Mauro va in time-out, ma al rientro la musica non cambia e le giallo-blu volano a +12 (5-17) con Barbora Basile, Nielsen, Rebecca La Spada e Alessandra Cuzzola.

Secondo discrezionale locale con l’ace di capitan Laganà a siglare il set-point (8-24). Il Team Volley ne annulla due, ma Nielsen chiude il parziale in favore delle ospiti (10-25). Il secondo inizia sulla falsa riga del primo, con il Messina Volley a +6 (2-8) con Giulia Bisicchia, Basile e Nielsen. Di Mauro va in pausa e si assiste ad un batti e ribatti fino al break di casa, che gli consente di ricucire a -3 (14-17) con capitan Carmen D’Amico e Irene Maggiari. Nielsen torna a +4 (14-18) con Di Mauro al suo secondo discrezionale. Il set scivola con questo gap fra le due formazioni e il muro di Maggiari lo riduce a -3 (20-23). Il Messina Volley piazza il set-point, due volte annullato dalle padrone di casa e poi concretizzato dal pallonetto di Nielsen.

Ultimo parziale con il Team Volley inizialmente avanti di 2 punti (4-2) grazie a Giada Pino e Sofia Camarda, ma con il Messina Volley che pareggia e si porta in vantaggio di 3 lunghezze (5-8). Coach Di Mauro chiama la pausa e, dopo un batti e ribatti, il Team Volley torna a -1 (11-12). Basile ribalta il risultato (+3; 11-14) in favore del Messina Volley e il mister di casa chiede il secondo discrezionale. Al rientro le ospiti piazzano il break che gli consente di chiudere l’incontro con il punto di Basile (+9; 14-25).

“Buon risultato”

“E’ un buon risultato – commenta Nielsen a fine gara – ma c’è stata un po’ di confusione e nervosismo soprattutto quando loro si avvicinavano nel punteggio. Dobbiamo lavorare su questo e pensare subito alla prossima partita. Questo sarà un campionato interessante ed in ogni squadra ci sono degli elementi buoni”. “E’ stata una partita difficile – dichiara Mondello – perché l’ambiente dello Juvara è sempre complicato. Noi abbiamo cercato di mettere in campo le cose che facciamo in allenamento, ma purtroppo non c’è riuscito sempre. L’importante è andare avanti, prendere questi 3 punti e migliorare questi alti e bassi”.

Tabellino

Team Volley Messina – Messina Volley 0-3 (10-25; 21-25; 14-25)

Team Volley Messina: Frigione Fl., Baldaro, D’Amico (Cap.), Savarese, Lo Nostro, Maggiari, Barbera, Frigione Fr., Santoro, Gironi, Pino, Camarda, Fulci (Lib. 1), Lembo (Lib. 2). All. Di Mauro.

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Natoli (Lib. 1), Colombrita (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo