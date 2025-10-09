Il Messina si carica in vista del derby contro la Reggina: allenamento a porte aperte, ci sarà anche un grande ex della Serie A

“L’ACR Messina comunica che l’allenamento di domani, venerdì 10 ottobre 2025, in programma presso il “Sorbello Stadium”, si svolgerà a porte aperte. All’appuntamento sarà presente anche Carmine Coppola. Sarà un’occasione speciale per tutti i tifosi giallorossi, che potranno sostenere e incoraggiare la squadra in vista della sfida di domenica”. Così, in una nota, il Messina annuncia la novità a due giorni dal derby dello Stretto contro la Reggina di domenica pomeriggio. Per caricare e supportare la squadra in vista di una gara che manca da ben nove anni, la società ha deciso di aprire le porte ai tifosi nell’allenamento di domani. Ospite d’eccezione al “Sorbello” Stadium Carmine Coppola, una delle bandiere dei siciliani, tra i protagonisti degli anni d’oro della Serie A.