Il maestro coreografo Gino Labate si è trasferito da Barcellona nella sua Reggio Calabria per un progetto

Il maestro coreografo Gino Labate, eccellenza reggina nel campo artistico, da Barcellona, in questi giorni, si è trasferito a Reggio Calabria per presentare il progetto: “Formazione danza lavoro”. L’evento creato dal MIPAD (Movimento Internazionale Promozione Arte Danza), in collaborazione con “Barcelona ballet project” e “Dance Open America” organizza in Italia un progetto rivolto a docenti e allievi con finalità formative e di aggiornamento rivolto alla creazione di nuove possibilità lavorative e di inserimento nel mondo professionale della danza.

Il progetto

Il progetto prevede lezioni dedicate a tre fasce d’età e gli incontri si svolgeranno presso il centro di formazione danza Arabesque, della docente Pasqualina Iacopino, sito in Via Veneto 60. I corsi inizieranno a partire da sabato 11 ottobre e a seguire nei prossimi week end, con cadenze mensili, per un totale di quattro appuntamenti. Le finalità sono orientate ad offrire continuità didattica di qualità, valorizzando i giovani talenti del territorio attraverso una formazione d’eccellenza. Al termine del progetto il Direttore artistico Gino Labate potrà selezionare singoli allievi o gruppi, alfine, di introdurli in istituzioni formative nazionali e internazionali e/o compagnie di danza professionali. In occasione dell’appuntamento di Reggio Calabria saranno presenti oltre al maestro Labate, anche Federico Labate e Hector Ferrer.

Il MIPAD è conosciuto in tutta Europa per l’impegno profuso per la danza nel campo della formazione e dell’organizzazione di grandi eventi. Il direttore artistico è una eccellenza reggina che non ha mai tagliato il rapporto culturale con Reggio Calabria, città che ,a suo parere, ha delle grandi potenzialità di sviluppo anche nel campo della danza artistica.