Il grazie di Netanyahu a Trump: “dalla nostra parte contro menzogne Onu. Prossimi saranno anni di pace”

”La ringrazio personalmente a nome di tutta la nazione per il ritorno degli ostaggi”, oggi ”sono tutti tornati a casa” in Israele. È quanto dichiarato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo alla Knesset e dandogli il ‘‘benvenuto a Gerusalemme, nostra capitale eterna”. Netanyahu ha voluto ringraziare il presidente americano Donald Trump ”per aver mediato gli storici accordi di Abramo, Abraham come diciamo noi”, e ”per essersi ritirato dal disastroso accordo nucleare dell’Iran”.

“Grazie per essersi schierato con Israele contro le menzogne dell’Onu“, ha aggiunto Netanyahu ringraziando Trump anche per aver “riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture del Golan. Nessun presidente Usa ha fatto più per noi. Oggi la accogliamo qui per ringraziarla per la sua leadership cruciale, per aver portato avanti una proposta che ha avuto il sostegno di quasi tutto il mondo, una proposta che ha riportato indietro tutti i nostri ostaggi vivi e che apre la porta a un’espansione storica della pace nella nostra regione ed oltre. All’inizio della guerra promisi di riportare a casa tutti gli ostaggi. Oggi grazie all’aiuto ed alla determinazione del presidente Trump e del suo team e al sacrificio incredibile e al coraggio dei soldati israeliani noi manteniamo questa promessa“.

”Sempre più governi sono caduti nella propaganda di Hamas”, ha aggiunto Netanyahu parlando di un conseguente ”aumento dell’antisemitismo”.

”Ci sono tempi di guerra e tempi di pace. Noi vogliamo che i prossimi anni siano tempi di pace in Israele e fuori Israele“, ha spiegato Netanyahu sottolineando ”sono convinto che con la leadership di Trump questo accadrà. Come israeliani tendiamo la mano a tutti coloro che vogliono la pace con noi. Nessuno vuole la pace più di Israele”. Questo è ”il momento di espandere la sparanza e il circolo della pace”.