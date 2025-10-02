Il Garante conferma: lo sciopero del 3 ottobre è illegale. Landini: “impugniamo la delibera”

La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi in data odierna, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato dalla USB per domani, 3 ottobre, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90. Nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

L’Autorità di garanzia ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento.

Landini: “impugniamo la delibera”

“Il nostro sciopero è pienamente legittimo, rispetta la legge 146, articolo 2 comma 7 che prevede, di fronte a violazioni dell’ordine costituzionale e la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori, la possibilità di fare lo sciopero senza preavviso. Lo riconfermiamo, anzi impugniamo la delibera della commissione e se questa dovesse comportare verso l’organizzazione sindacale delle sanzioni siamo pronti a impugnare anche quelle“. È quanto dichiarato dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini a RaiNews24, aggiungendo: “chiediamo alle lavoratrici e ai lavoratori di scendere in piazza“.