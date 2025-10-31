Il G.O.M. di Reggio Calabria e l’avviso agli utenti: circolano sms a nome dell’ospedale, ma è una truffa. Cosa fare

“Gentile Utente, si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico Primario al numero 899021239 per importanti comunicazioni che la riguardano”. Questo è il testo di un sms pervenuto a diversi utenti e cittadini anche di Reggio Calabria. Si tratta, però, di un tentativo di truffa, il classico messaggio spam con l’obiettivo di indurre l’utente a cliccare su qualche link o – come in questo caso – a chiamare un determinato numero indicato. Dal G.O.M. di Reggio Calabria precisano che il messaggio non proviene dall’ospedale, invitando gli utenti a chiamare al numero segnalato.

“Si avvisa la gentile utenza che sms come quelli in foto non provengono dal CUP del G.O.M. di Reggio Calabria né dal CUP Regionale. Si tratta di chiari tentativi di truffa. Pertanto, si sconsiglia vivamente dal telefonare al numero indicato nel messaggio. In via generale, qualora si ricevessero messaggi sospetti, si consiglia di non cliccare sui link e non condividere dati personali (come numeri di carta di credito, password o informazioni anagrafiche) e di segnalare tali messaggi alla Polizia Postale. Diffidate sempre da messaggi che creano un senso di urgenza! Grazie per l’attenzione. Staff Direzione Generale” si legge in una nota ufficiale del nosocomio, postata accanto a uno screen dell’sms sopracitato.

Cosa fare in questi casi

Così come spiegato dallo stesso ospedale nella nota sopracitata, in casi del genere è sempre bene evitare di rispondere alle richieste indicate. Anche se gli sms, in tanti casi, sembrano reali – e sembrano provenire da mittenti credibili – è bene evitare di agire frettolosamente. Quando ci sono richieste urgenti, o che inducono a chiamare un numero o a cliccare un link, si tratta sempre di tentativi di truffa. Non è mai consigliabile cliccare a quel link o chiamare a quel numero. Basta semplicemente ignorare il messaggio e – eventualmente – rimuoverlo o segnalarlo alle autorità competenti.