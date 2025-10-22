Il film calabrese “Accamòra” spopola in Rai, Falcomatà euforico: “è diretto da una reggina e rende orgogliosa la nostra Regione”

“Complimenti alla regista Emanuela Muzzupappa che, con il suo cortometraggio Accamòra, sta battendo le grandi pellicole cinematografiche internazionali per visualizzazioni su RaiPlay”. Sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “un contributo cinematografico che rende orgogliosa la Calabria, perché lancia un messaggio di autenticità calabrese in grado di superare l’impatto della spettacolarizzazione e dei grandi effetti speciali, sfidando le frenesia digitale del nostro tempo. In un contesto cinematografico infatti, in cui le piattaforme streaming offrono prodotti costruiti e sceneggiati a suon di milioni di euro, il piccolo miracolo di Accamòra, (‘in questo momento’) riesce a restituire quell’esperienza di verità ed intimità di cui è in cerca l’appassionato, trasformando un paradigma tipico americano che detta tempi convulsi e roboanti, in un racconto condotto da emozione e semplicità”.

“E’ questo il grande merito che va riconosciuto ad Emanuela Muzzupappa, capace di svelare una terra non artefatta ma riportata nel grande schermo attraverso la sua anima autentica, che esalta la dignità e la bellezza della vita rurale senza mai sacrificare la forza visiva dei luoghi e dei personaggi che raccontano la parte migliore della Calabria”.