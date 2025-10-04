Il Dragon Team brilla al Trofeo CONI 2025: 10° posto nazionale per la Calabria nel kayak

Si è conclusa con entusiasmo e spirito sportivo l’edizione estiva 2025 del Trofeo CONI, tenutasi nella splendida cornice di Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. L’evento ha visto la partecipazione di ben 44 federazioni sportive e un totale di 4600 giovani atleti provenienti da tutta Italia, in una celebrazione dello sport giovanile e dei suoi valori. Tra le rappresentative regionali, la Calabria ha fatto sentire la propria voce nella disciplina del kayak, grazie al talento e alla determinazione del Dragon Team di Reggio Calabria.

Il quartetto composto da Aurora Gatto, Martina Marino, Lorenzo Rinaldo e Umberto Gatto, guidato dall’allenatore Santo Cagliostro, ha conquistato un prestigioso decimo posto su quindici regioni in gara, dimostrando grinta e spirito di squadra.

Le prove multiple, articolate su kayak, gommone e SUP, hanno regalato momenti di grande emozione:

▪ Lorenzo Rinaldo ha raggiunto la Finale A, piazzandosi al quarto posto assoluto, miglior risultato della squadra;

▪ Aurora Gatto ha conquistato la Finale B, registrando il sesto tempo complessivo;

▪ Martina Marino e Umberto Gatto hanno ottenuto l’accesso alla Finale C, contribuendo al punteggio finale della Calabria.

La dirigenza del Dragon Team ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come questo traguardo rappresenti un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita costante che la società sta portando avanti con passione e dedizione.

Il Trofeo CONI 2025 si conferma ancora una volta come un palcoscenico fondamentale per la promozione dello sport giovanile, dove talento, impegno e amicizia si fondono in un’esperienza

indimenticabile.