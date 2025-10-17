Il CT della nazionale Silipo a Cosenza: due giorni di pallanuoto e scouting al fianco della Smile

Cosenza torna al centro della pallanuoto nazionale con la visita del commissario tecnico della Nazionale femminile, Carlo Silipo, oggi e domani in città per seguire da vicino la squadra della Smile e osservare alcune giovani promesse impegnate in vasca a Campagnano. La presenza del CT rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dalla società cosentina, da anni punto di riferimento per la pallanuoto femminile nel Sud Italia. Silipo assisterà alla partita della Smile, occasione utile non solo per valutare il livello tecnico della squadra, ma anche per monitorare l’evoluzione di alcune atlete già nel radar della nazionale giovanile.

“Cosenza è una piazza storica per la pallanuoto italiana – ha dichiarato Silipo – e la Smile sta facendo un lavoro prezioso nel promuovere il talento femminile. Queste giornate mi permettono di osservare da vicino le ragazze, conoscere le loro dinamiche di squadra e valutare prospettive future”. Oltre alla partita ufficiale, il CT sarà presente anche alle sessioni in acqua a Campagnano. Un’opportunità preziosa per le giovani pallanuotiste di mettersi in mostra davanti al massimo referente tecnico nazionale.

La visita del CT si inserisce in un percorso di attenzione crescente verso il movimento femminile, che punta a valorizzare le eccellenze territoriali e rafforzare il legame tra le società e la Federazione. Per Cosenza, è anche un’occasione per ribadire il proprio ruolo strategico nello sviluppo della pallanuoto al femminile.