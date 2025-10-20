Il Coro del Teatro Cilea si esalta con i “Carmina Burana”: emozioni e musica a Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

Il Festival Francesco Cilea si apre con un successo musicale e di pubblico. Nella serata odierna, lunedì 20 ottobre, a partire dalle ore 20:00, il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ha ospitato i “Carmina Burana”, capolavoro musicale di Carl Orff. La versione proposta sul palco del teatro Comunale è stata quella per soli, coro, due pianoforti e percussioni. Il concerto è stato diretto perfettamente dal maestro Burno Tirotta, direttore del Coro “Francesco Cilea” che ha performato in maniera impeccabile.

Il pubblico ha gradito particolarmente le melodie del soprano Barbara Terreni, del tenore Marco Iezzi, del baritono Diego Colli, accompagnati dai pianisti Davd Boldrini e Roberto Corlinò e dai percussionisti Giuseppe Cacciola, Giovanni Caruso, Flavia La Perna, Enrico Caruso, Rosario Gioeni, chiedendo addirittura due bis.