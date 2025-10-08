Il contenuto del biglietto di Trump: pace a Gaza vicina, serve l’annuncio… social

Nel corso della serata italiana, Donald Trump ha interrotto una conferenza stampa alla Casa Bianca tirando fuori un biglietto, consegnatogli dal Segretario di Stato Marco Rubio e ha dichiarato alle telecamere: “Rubio mi ha informato che siamo molto vicini a un accordo. Hanno bisogno di me, quindi faremo in fretta“. L’accaduto è diventato virale facendo il giro del mondo.

Tutti si sono chiesti: cosa c’era scritto nel biglietto consegnato a Trump? Secondo la ricostruzione fatta dai media americani, il contenuto del messaggio sarebbe grossomodo il seguente: “abbiamo bisogno della tua approvazione per pubblicare presto un post su Truth così potrai annunciare l’accordo per primo“.

Indiscrezioni che, se confermate, sarebbero importantissime. Trump non vuole lasciarsi scappare l’opportunità di annunciare per primo la pace a Gaza: dunque, l’accordo sembrerebbe davvero in dirittura d’arrivo.