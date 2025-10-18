Il Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria, Avv. Domenico Naccari, relatore alla Summer Peace University di Belvedere Marittimo

Nel Forum Internazionale di chiusura, il Console onorario Domenico Naccari evidenzia il ruolo del Regno del Marocco come esempio di equilibrio, dialogo interreligioso e sviluppo, rafforzando il legame tra Calabria e Nord Africa

Si è conclusa con grande partecipazione e successo la seconda edizione della Summer Peace University (SPU), promossa con il patrocinio della Commissione Europea e dedicata ai temi della diplomazia, della cooperazione e dei processi di pace nel Mediterraneo. Il Forum Internazionale di chiusura, moderato dalla giornalista Fabrizia Arcuri, ha visto la presenza di autorevoli rappresentanti del corpo diplomatico: S.E. Saywan Sabir Mustafa Barzani, Ambasciatore della Repubblica dell’Iraq presso la Confederazione Svizzera, S.E. Emadeldin Mirghani Abdelhamid Altohamy, Chargé d’Affaires a.i. dell’Ambasciata della Repubblica del Sudan, e l’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria.

Nel suo intervento, il Console Naccari ha posto l’accento sulla stabilità politica e istituzionale del Regno del Marocco, indicandola come modello di equilibrio e di progresso nel contesto mediterraneo e africano. Ha ricordato il ruolo sempre più centrale delle donne nella vita pubblica marocchina, oggi sindache di molte tra le principali città del Paese, segno concreto di un’evoluzione culturale e sociale che coniuga modernità e tradizione.

Particolare rilievo è stato dato al Trattato per l’Autonomia del Sahara, presentato dal Marocco alle Nazioni Unite nel 2007 e sostenuto da un ampio consenso internazionale come soluzione realistica e duratura per la stabilità regionale.

Naccari ha inoltre evidenziato la convivenza pacifica tra le religioni in Marocco, esempio di dialogo interreligioso e di apertura che trova riscontro nella comunità marocchina presente in Calabria, composta da oltre 15.000 cittadini perfettamente integrati nel tessuto economico e sociale della regione.

Nel corso del suo intervento, il Console ha anche richiamato l’importanza strategica dei grandi porti mediterranei di Tangeri Med e Gioia Tauro, considerati infrastrutture chiave per il futuro sviluppo dei traffici marittimi e per la proiezione economica dei rispettivi territori nel quadro euro-africano.

La giornata si è conclusa con un vivace momento di dialogo con gli studenti provenienti da diversi Paesi del mondo, che hanno posto domande e condiviso riflessioni sui temi della diplomazia multilaterale, dei processi di pace e della cooperazione internazionale.

“Il Marocco rappresenta oggi un modello di equilibrio, stabilità e apertura nel mondo arabo e africano – ha dichiarato Naccari – e la Calabria, con la sua vocazione mediterranea, può essere un ponte naturale tra l’Europa e il Nord Africa, fondato sul rispetto, sul dialogo e sulla collaborazione”.

La Summer Peace University si conferma così un luogo di incontro tra culture e generazioni, capace di promuovere la diplomazia della pace e rafforzare il legame tra Calabria,Marocco e Mediterraneo.

