Il Comune di Messina cerca 24 assistenti sociali da assumere a tempo indeterminato | TUTTE LE INFO

Il Sindaco Federico Basile, il Direttore Generale Salvo Puccio e l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore rendono noto che è stata avviata una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di 24 posti con profilo professionale di Assistente Sociale, a tempo pieno e indeterminato, nell’Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per quanti riconoscono il valore della professione del servizio sociale e intendono mettere le proprie competenze al servizio della collettività. Le assunzioni sono finanziate con risorse statali destinate al contrasto della povertà e al potenziamento dei servizi sociali. Possono partecipare i dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altre Pubbliche Amministrazioni, in possesso del titolo di studio specifico (Laurea in Servizio Sociale o equipollenti) e iscrizione all’Albo professionale.

La procedura si svolge tramite colloquio e la domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale “InPA” (https://www.inpa.gov.it/). Alla domanda dovrà essere allegato il nulla osta incondizionato al trasferimento presso il Comune di Messina rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, qualora prescritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero, nel caso in cui non risulti necessario il nulla osta, l’interessato dovrà produrre apposita attestazione in tal senso dell’Ente di appartenenza.

Se non rilasciato direttamente al dipendente che presenta istanza di mobilità, l’Amministrazione di appartenenza del dipendente dovrà inviare il nulla osta al Comune di Messina entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Per informazioni e dettagli è possibile consultare il bando completo disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Messina (www.comune.messina.it) nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, oppure contattare il Servizio Gestione Giuridica del Personale al numero 090.7724750. Una grande opportunità per quei professionisti del settore che intendono mettere le proprie competenze al servizio della comunità e dei servizi sociali del territorio.