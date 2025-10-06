Il Centro Cardiologico Pediatrico di Taormina tra i migliori al mondo: vince l’ELSO Gold Level Award

Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina ha ricevuto il premio come “ Centro di Eccellenza “ Gold Level ELSO Award “per il livello raggiunto nei supporti salvavita da parte della “Extracorporeal Life Support Organization (ELSO)”. La cerimonia ufficiale di consegna è avvenuta di recente durante il Congresso mondiale della ELSO che si è tenuto al Gaylord Convention Center di Washington.

Il premio ELSO Excellence in Life Support Award premia i programmi in tutto il mondo che si distinguono per l’implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l’assistenza sanitaria nell’erogazione dell’assistenza ai propri pazienti. Rappresenta per i pazienti e le famiglie un impegno verso un’assistenza sanitaria e dimostra alla comunità sanitaria standard di alta qualità, attrezzature e forniture specializzate, protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale.

Questo premio è valido per un periodo di 3 anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. A ritirare il prestigioso riconoscimento sono state la dott.ssa Rosanna Zanai, anestesista rianimatore del CCPM e coordinatrice del programma ECMO, la dott.ssa Daniela Grasso coordinatrice del Servizio di Perfusione Medical Concept Lab (MCL) attivo presso il CCPM, la dott.ssa Ines Andriani cardiochirurgo pediatra del CCPM, e la dott.ssa Chiara Tornamb è tecnico di perfusione cardiocircolatoria della MCL.

Di sicuro questo rappresenta un riconoscimento molto importante per le attività svolte e gratifica tutto il personale sanitario in servizio presso il CCPM e conferma come l’approccio multidisciplinare in pazienti cosi complessi e fragili sia una strategia vincente. Il CCPM è la prima struttura in Italia a ricevere tale tipo di riconoscimento e la quinta in Europa.