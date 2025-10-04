Il Catanzaro “salva” la panchina di Bianco: termina la “pareggite”, ma arriva la prima sconfitta. Il Monza vince per 2-1 davanti ai 2.500 tifosi giallorossi

Forse, anzi sicuramente, sarebbe stato meglio un altro pareggio. Il settimo su sette? Certo, non il massimo, ma pur sempre meglio di niente. E invece il Catanzaro termina la “pareggite” ma torna a casa da Monza senza punti. All’U-Power Stadium, davanti a 2.500 tifosi giallorossi nel settore ospiti, arriva il primo stop stagionale, dopo i sei pari nelle prime sei. Successo in rimonta, per i brianzoli, che vincono per 2-1 ribaltando l’iniziale vantaggio ospite e salvando la panchina di Bianco, in bilico dopo questo avvio così così. Vantaggio, per gli ospiti, che era arrivato con la premiata ditta Iemmello-Cisse, quest’ultimo fresco di convocazione nell’Italia Under 21. Dopo cinque minuti dal fischio d’inizio, palla dentro per Iemmello, che – da trequartista (una posizione che ormai padroneggia bene) – serve un filtrante al bacio per Cisse, che incrocia e batte il portiere. Gara subito in discesa, con un ottimo approccio, come a Reggio Emilia.
Ma, come a Reggio Emilia, il Catanzaro si fa rimontare, questa volta senza riuscire a riprenderla per i capelli. Il Monza, infatti, col passare dei minuti comincia a prendere campo e centimetri, alzando baricentro e intensità, schiacciando gli avversari e creando occasioni, fino a una traversa e poi al pari di Alvarez, con una spaccata a zero metri a ridosso dell’intervallo. La ripresa, dunque, si apre di nuovo col punteggio di parità, ma con un Monza apparso più convinto, più fresco e con più idee. E così, dopo aver sfiorato il vantaggio, lo trova a metà secondo tempo con Birindelli, anch’egli bravo a battere Pigliacelli a porta vuota, con un tap-in facile facile. Due gol molto simili, con il Catanzaro a subire a difesa schierata, per la rabbia di Aquilani, che nel finale si becca anche un’espulsione per proteste. Il pomeriggio rosso, anzi nero, si conclude senza sussulti, sul 2-1. Il Catanzaro resta così fermo a 6 punti dopo sette giornate.
Il tabellino
MARCATORI: 5’ pt Cisse (C), 38′ pt Alvarez (M), 66′ st Birindelli (M)
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Iemmello (73′ st Pandolfi), Petriccione; Bettella (73′ st Di Chiara), Pontisso, Verrengia, Favasuli (84′ st Pittarello); Oudin (72′ st Di Francesco), Cisse; Cassandro (61′ st D’Alessandro).
A disposizione: Marietta, Nuamah, Brighenti, Alesi, Rispoli, Buso, Buglio.
Allenatore: Aquilani
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Azzi, Ravanelli; Obiang, Keita (76′ st Colombo), Zeroli, Birindelli (90+1′ st Brorsson); Alvarez (76′ st Maric), Colpani (73′ st Galazzi); Carboni (90+1′ st Delli Carri).
A disposizione: Pizzignacco, Lucchesi, Caprari, Bakoune, Capolupo, Domanico, Petagna.
Allenatore: Pensalfini
ARBITRO: Perri
ASSISTENTI: Monaco e Laghezza
QUARTO UFFICIALE: Di Marco
VAR: Gualtieri
AVAR: Pezzuto
RECUPERO: 1º t 1’ ; 2º t 5’
ANGOLI: Monza 6 – 2 Catanzaro
AMMONITI: 19’ pt Zeroli (M), 34’ pt Birindelli (M), 34’ pt Cisse (C).
Risultati Serie B, 7ª giornata
Sabato 4 ottobre
Ore 15.00
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
Monza-Catanzaro 2-1
Venezia Frosinone 3-0
Ore 17.15
Spezia Palermo
Ore 19.30
Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15.00
Carrarese-Juve Stabia
Sudtirol-Empoli
Ore 17.15
Sampdoria-Pescara
Ore 19.30
Modena-Entella
Classifica Serie B
- Modena 14
- Frosinone 14*
- Venezia 12*
- Palermo 12
- Avellino 12*
- Cesena 11
- Monza 11*
- Juve Stabia 10
- Sudtirol 9
- Padova 8*
- Carrarese 7
- Reggiana 6
- Entella 6
- Catanzaro 6*
- Empoli 6
- Bari 6*
- Pescara 5
- Mantova 4*
- Spezia 3
- Sampdoria 2
*1 partita in più
