Il Catanzaro “salva” la panchina di Bianco: termina la “pareggite”, ma arriva la prima sconfitta. Il Monza vince per 2-1 davanti ai 2.500 tifosi giallorossi

Forse, anzi sicuramente, sarebbe stato meglio un altro pareggio. Il settimo su sette? Certo, non il massimo, ma pur sempre meglio di niente. E invece il Catanzaro termina la “pareggite” ma torna a casa da Monza senza punti. All’U-Power Stadium, davanti a 2.500 tifosi giallorossi nel settore ospiti, arriva il primo stop stagionale, dopo i sei pari nelle prime sei. Successo in rimonta, per i brianzoli, che vincono per 2-1 ribaltando l’iniziale vantaggio ospite e salvando la panchina di Bianco, in bilico dopo questo avvio così così. Vantaggio, per gli ospiti, che era arrivato con la premiata ditta Iemmello-Cisse, quest’ultimo fresco di convocazione nell’Italia Under 21. Dopo cinque minuti dal fischio d’inizio, palla dentro per Iemmello, che – da trequartista (una posizione che ormai padroneggia bene) – serve un filtrante al bacio per Cisse, che incrocia e batte il portiere. Gara subito in discesa, con un ottimo approccio, come a Reggio Emilia.

Ma, come a Reggio Emilia, il Catanzaro si fa rimontare, questa volta senza riuscire a riprenderla per i capelli. Il Monza, infatti, col passare dei minuti comincia a prendere campo e centimetri, alzando baricentro e intensità, schiacciando gli avversari e creando occasioni, fino a una traversa e poi al pari di Alvarez, con una spaccata a zero metri a ridosso dell’intervallo. La ripresa, dunque, si apre di nuovo col punteggio di parità, ma con un Monza apparso più convinto, più fresco e con più idee. E così, dopo aver sfiorato il vantaggio, lo trova a metà secondo tempo con Birindelli, anch’egli bravo a battere Pigliacelli a porta vuota, con un tap-in facile facile. Due gol molto simili, con il Catanzaro a subire a difesa schierata, per la rabbia di Aquilani, che nel finale si becca anche un’espulsione per proteste. Il pomeriggio rosso, anzi nero, si conclude senza sussulti, sul 2-1. Il Catanzaro resta così fermo a 6 punti dopo sette giornate.

Il tabellino

MARCATORI: 5’ pt Cisse (C), 38′ pt Alvarez (M), 66′ st Birindelli (M)

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Iemmello (73′ st Pandolfi), Petriccione; Bettella (73′ st Di Chiara), Pontisso, Verrengia, Favasuli (84′ st Pittarello); Oudin (72′ st Di Francesco), Cisse; Cassandro (61′ st D’Alessandro).

A disposizione: Marietta, Nuamah, Brighenti, Alesi, Rispoli, Buso, Buglio.

Allenatore: Aquilani

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Azzi, Ravanelli; Obiang, Keita (76′ st Colombo), Zeroli, Birindelli (90+1′ st Brorsson); Alvarez (76′ st Maric), Colpani (73′ st Galazzi); Carboni (90+1′ st Delli Carri).

A disposizione: Pizzignacco, Lucchesi, Caprari, Bakoune, Capolupo, Domanico, Petagna.

Allenatore: Pensalfini

ARBITRO: Perri

ASSISTENTI: Monaco e Laghezza

QUARTO UFFICIALE: Di Marco

VAR: Gualtieri

AVAR: Pezzuto

RECUPERO: 1º t 1’ ; 2º t 5’

ANGOLI: Monza 6 – 2 Catanzaro

AMMONITI: 19’ pt Zeroli (M), 34’ pt Birindelli (M), 34’ pt Cisse (C).

Risultati Serie B, 7ª giornata

Sabato 4 ottobre

Ore 15.00

Avellino-Mantova 0-0

Bari-Padova 2-1

Monza-Catanzaro 2-1

Venezia Frosinone 3-0

Ore 17.15

Spezia Palermo

Ore 19.30

Cesena-Reggiana

Domenica 5 ottobre

Ore 15.00

Carrarese-Juve Stabia

Sudtirol-Empoli

Ore 17.15

Sampdoria-Pescara

Ore 19.30

Modena-Entella

Classifica Serie B

Modena 14 Frosinone 14* Venezia 12* Palermo 12 Avellino 12* Cesena 11 Monza 11* Juve Stabia 10 Sudtirol 9 Padova 8* Carrarese 7 Reggiana 6 Entella 6 Catanzaro 6* Empoli 6 Bari 6* Pescara 5 Mantova 4* Spezia 3 Sampdoria 2

*1 partita in più

Prossimo turno, 8ª giornata

Venerdì 17 ottobre

Ore 20.30

Entella-Sampdoria

Sabato 18 ottobre

Ore 15.00

Frosinone-Monza

Mantova-Sudtirol

Pescara-Carrarese

Reggiana-Bari

Ore 17.15

Juve Stabia-Avellino

Ore 19.30

Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre

Ore 15.00

Palermo-Modena

Ore 17.15

Empoli-Venezia

Ore 19.30

Catanzaro-Padova