Il Catanzaro rialza la testa! Il Palermo cade al ‘Ceravolo’: primo ko per Inzaghi | CLASSIFICA

Lo aveva detto Inzaghi alla vigilia di non fidarsi della classifica del Catanzaro. E Pippo ci aveva visto lungo. Arriva la prima sconfitta in campionato per ‘SuperPippo’ che, ironia della sorte, coincide con la prima vittoria del Catanzaro di Aquilani. I calabresi, nelle prime 8, avevano rimediato 6 pareggi e 2 sconfitte, bottino che faceva traballare la panchina di Aquilani, un po’ più salda dopo la vittoria odierna. Una sconfitta che, invece, non pregiudica il cammino di Inzaghi, a ridosso delle posizioni di testa.

Catanzaro-Palermo: il racconto della gara

Catanzaro quadrato in difesa e propositivo in avanti: Antonini, Di Chiara e Iemmello non inquadrano lo specchio, ma è il segnale che il Catanzaro è pienamente in partita e flirta con il gol. Al 45′ Pontisso riesce a trovare la porta, ma trova anche Joronen a negargli la rete. Gol che arriva nel recupero con Cisse che sfrutta l’assist di Iemmello e sblocca la gara.

Il Palermo prova a reagire al 51′ con Segre che, in area, non trova lo specchio della porta. Al 57′ Iemmello sfiora il raddoppio di testa ma la palla sorvola, di poco, la traversa. La girandola dei cambi permette ai calabresi di resistere, mentre non aumenta le chance del pareggio dei siciliani.

Risultati 9ª Giornata Serie B

Sabato 25 ottobre

Ore 15:00

Avellino-Spezia 0-4

Entella-Pescara 1-1

Monza-Reggiana 3-1

Sampdoria-Frosinone 1-1

Sudtirol-Cesena 0-1

Ore 17:15

Carrarese-Venezia 0-1

Ore 19:30

Catanzaro-Palermo 1-0

Domenica 26 ottobre

Ore 15:00

Padova-Juve Stabia

Ore 17:15

Bari-Mantova

Classifica Serie B

Modena 21 Monza 17 Cesena 17 Palermo 16 Frosinone 15 Carrarese 14 Venezia 13 Juve Stabia 13* Reggiana 12 Avellino 12 Padova 11* Sudtirol 10 Entella 10 Empoli 19 Catanzaro 9 Pescara 7 Spezia 6 Sampdoria 6 Bari 6* Mantova 5*

* Una partita in meno

Programma Serie B 10ª Giornata

Martedì 28 ottobre

Ore 20:30

Cesena-Carrarese

Empoli-Sampdoria

Frosinone-Entella

Palermo-Monza

Pescara-Avellino

Reggiana-Modena

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20:30

Juve Stabia-Bari

Mantova-Catanzaro

Spezia-Padova

Venezia-Sudtirol