Il Catanzaro fa 6… pari: contro la Sampdoria troppe chance sprecate e tanti rimpianti, finisce 0-0. Eguagliato un record che durava da quasi 100 anni

Il Catanzaro fa 6, ma non al Superenalotto. Fa 6 pareggi. E cominciano a diventare tanti. La squadra di Aquilani rimane imbattuta, e lascia anche invariata la propria porta, ma manca ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Una vittoria che oggi, considerando le difficoltà dell’avversario (la Sampdoria fanalino di coda), e il finale in crescendo, era ampiamente alla portata. E se con la Reggiana, per come arrivato il 2-2, il bicchiere poteva considerarsi mezzo pieno, oggi è sicuramente mezzo vuoto. La squadra giallorossa, però, con questo risultato eguaglia un record che durava da quasi 100 anni: l’ultima squadra a pareggiare per 6 volte di fila nelle prime 6 era stata lo Spezia, nel 1933.

Tornando alla partita, c’è una stella che brilla, quella di Cisse, che conferma il suo talento e il suo ottimo momento di forma. Svaria su tutto il fronte offensivo, cambiando anche posizione dopo le sostituzioni, e si accende con grandi giocate, pur peccando in fase di finalizzazione, così come gli altri attaccanti. Le occasioni non sono tantissime, due per parte nel primo tempo: Abildgaard per i blucerchiati e Iemmello per i giallorossi, nel giro di tre minuti. Il primo tempo è tutto qua. Nella ripresa, anche grazie ai cambi, il Catanzaro alza i giri del motore e pure l’intensità, mettendo alle corde una Sampdoria stanca e impaurita, che con lo scorrere delle lancette abbassa anche il baricentro, e pure troppo. Così le Aquile ci provano con Cisse e soprattutto con Pandolfi che – da poco entrato – spara alto un pallone invitante e da buona posizione.

Per la squadra di Aquilani, nella fase finale di gara, c’è un vero e proprio assedio, anche grazie all’ingresso di Di Francesco, ma lo stesso non viene sfruttato. Tanta pressione, avversario schiacciato ma poca precisione in fase di finalizzazione. Così esce fuori un altro pari, l’ennesimo.

Il tabellino

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti, Riccio, Cuni (62’ st Coda), Bellemo (92’ st Conti); Hadzikadunic, Venuti (82’ st Ioannou), Pafundi (52’ st Barak), Depaoli, Abildgaard, Vulikic; Benedetti (61’ st Henderson).

A disposizione: Ravaglia, Coucke, Coubis, Ferri, Ricci, Giordano, Narro.

Allenatore: Donati

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli, Antonini, Iemmello (73’ st Pittarello), Petriccione; Bettella, Pontisso (61’ st Rispoli), Verrengia (73’ Di Chiara), Favasuli; Oudin (60’ st Pandolfi), Cisse; Cassandro.

A disposizione: Marietta, Bashi, Nuamah, Brighenti, Buso, D’Alessandro, Di Francesco, Buglio.

Allenatore: Aquilani

ARBITRO: Dionisi

ASSISTENTI: Dei Giudici, Ricci

QUARTO UFFICIALE: Manganiello

VAR: Meraviglia

AVAR: Monaldi

RECUPERO: 0′ pt, 4′ st

ANGOLI: SAMPDORIA 3 – 5 CATANZARO

AMMONITI: 71’ st Cisse (C)

Risultati Serie B, 6ª giornata

Martedì 30 settembre

Ore 20.30

Entella-Bari 2-2

Frosinone-Cesena 3-1

Juve Stabia-Mantova 2-1

Padova-Avellino 2-2

Palermo-Venezia 0-0

Reggiana-Spezia 1-1

Mercoledì 1 ottobre

Ore 20.30

Carrarese-Modena 0-0

Empoli-Monza 1-1

Pescara-Sudtirol 1-1

Sampdoria-Catanzaro 0-0

Classifica Serie B

Frosinone 14 Modena 14 Palermo 12 Avellino 11 Cesena 11 Juve Stabia 10 Venezia 9 Sudtirol 9 Padova 8 Monza 8 Carrarese 7 Reggiana 6 Entella 6 Catanzaro 6 Empoli 6 Pescara 5 Bari 3 Spezia 3 Mantova 3 Sampdoria 2

Prossimo turno, 7ª giornata

Sabato 4 ottobre

Ore 15.00

Avellino-Mantova

Bari-Padova

Monza-Catanzaro

Venezia Frosinone

Ore 17.15

Spezia Palermo

Ore 19.30

Cesena-Reggiana

Domenica 5 ottobre

Ore 15.00

Carrarese-Juve Stabia

Sudtirol-Empoli

Ore 17.15

Sampdoria-Pescara

Ore 19.30

Modena-Entella