Il Catania può esultare: ora torna a casa davvero. L’aggiudicazione di Torre del Grifo adesso è definitiva

Ora è definitivo e ufficiale: il Catania torna a casa. Oggi, 30 ottobre, è scaduto il termine per la presentazione di eventuali altre offerte migliorative, che avrebbero superato quella di Ross Pelligra, il quale si era aggiudicato Torre del Grifo all’asta dopo la “battaglia” contro l’Aurora srl, della scorsa settimana. Scaduto questo termine, il bene torna – a distanza di anni – nelle mani del club etneo, dopo l’importante investimento (di 5,5 milioni di euro) del Presidente. Lo stesso ora avrà 120 giorni di tempo per versare i 4,9 milioni dei 5,5 previsti. Completato il pagamento, la società potrà entrare a Torre del Grifo e dare il via ai lavori. La squadra ora ha di nuovo a disposizione la struttura per allenarsi, tutta sua.