Il Catania ora sogna un altro pienone e un altro gran colpo: pronto l’avvio della prevendita del match contro il Benevento

Ora il Catania, giustamente, non si vuole più fermare. L’entusiasmo è tornato su altissimi livelli, la squadra gioca, diverte e batte anche le grandi. Ieri il pomeriggio splendido del “Massimino”, con il 2-0 alla Salernitana e la vetta che dista un solo punto. Oltre i granata, a 22 c’è il Benevento, il prossimo avversario degli etnei in Sicilia. Si gioca di nuovo domenica alle ore 14.30, e la piazza sogna un altro pomeriggio fantastico, un altro pienone e un altro successo. “Oggi, alle ore 16.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Benevento, valevole per l’undicesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 26 ottobre alle ore 14.30” si legge nella nota del club.

“I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate. Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità. I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità”.

I prezzi

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 16

Tribuna B € 30

Tribuna A € 45

Tribuna Elite € 75

Settore Ospiti € 16

Biglietti gratuiti per i diversamente abili. Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.