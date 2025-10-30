Il Bergamotto e la promozione del territorio: le aziende di Reggio Calabria incontrano i buyers stranieri

Nell’ambito del progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”, l’edizione 2025 di Bergarè – Oltre l’essenza: saperi, sapori e applicazioni del Bergamotto di Reggio Calabria ha ospitato un’importante sessione di incontri d’affari B2B dedicata alla promozione all’estero dei prodotti agroalimentari reggini, con particolare attenzione alle produzioni e ai derivati del Bergamotto. L’iniziativa, realizzata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha avuto come obiettivo quello di accrescere le opportunità di internazionalizzazione delle imprese locali, concentrandosi su due mercati europei strategici: Germania e Polonia.

Gli incontri si sono svolti negli spazi interni del Castello Aragonese nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, mentre sabato 25 le delegazioni estere hanno visitato alcune delle aziende partecipanti, entrando in contatto diretto con le realtà produttive del territorio. Hanno aderito 34 imprese reggine del settore agroalimentare, selezionate attraverso una manifestazione di interesse pubblica, tutte caratterizzate dalla presenza di almeno un prodotto a base di bergamotto, ma con un’offerta complessiva rappresentativa dell’intera filiera enogastronomica della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le delegazioni estere erano composte da 10 buyers – 5 tedeschi e 5 polacchi – coinvolti grazie al supporto della Camera di Commercio Italo-Tedesca (ITALCAM) di Monaco di Baviera e della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia, entrambe appartenenti alla rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE).

I buyers, che rappresentavano differenti aree geografiche dei rispettivi Paesi e operano nei settori import, distribuzione, ristorazione e vendita al dettaglio, si sono detti particolarmente colpiti dalla versatilità del Bergamotto, che conoscevano finora solo per il suo impiego in profumeria, apprezzandone invece le molteplici applicazioni in ambito agroalimentare. Gli incontri hanno permesso di creare contatti diretti e opportunità di collaborazione commerciale tra imprese reggine e operatori internazionali, ma anche nuove occasioni di conoscenza e cooperazione tra le stesse imprese locali, che hanno potuto confrontarsi, stringere rapporti e valutare forme di collaborazione utili a rafforzare la competitività e ottimizzare i costi di distribuzione, ad esempio attraverso spedizioni congiunte verso mercati esteri.

Le parole di Ninni Tramontana

“L’incoming mission di Bergarè 2025 rappresenta un risultato concreto della nostra strategia di internazionalizzazione – ha dichiarato Ninni Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria – Le iniziative della Camera per l’internazionalizzazione mirano a favorire l’apertura delle imprese reggine verso mercati potenzialmente interessati ai prodotti del territorio, offrendo al tempo stesso l’opportunità ad aziende locali e operatori esteri di avviare rapporti di affari tramite la reciproca conoscenza”.

“Ma non è solo favorendo l’attivazione di opportunità commerciali che la Camera di Commercio intende sostenere lo sviluppo: l’obiettivo è stimolare quei processi virtuosi di crescita e qualificazione che possono contribuire a superare le criticità strutturali del sistema imprenditoriale reggino. In un mercato sempre più competitivo, è fondamentale saper vendere, comprendere dove e come proporre il proprio prodotto e rispondere alle esigenze dei diversi mercati. Per questo stiamo lavorando per qualificare le imprese che vogliono acquisire le competenze necessarie per orientarsi efficacemente sui mercati internazionali”.

La missione B2B si inserisce tra le azioni di supporto alle imprese locali promosse dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria per rafforzare la competitività del sistema produttivo e sostenere la crescita internazionale delle PMI della Città Metropolitana.