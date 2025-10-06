Il “Basso Tirreno Cosentino” diventa Distretto Turistico Regionale, una rete che mette insieme imprese, consorzi e associazioni

“Con il riconoscimento ufficiale da parte del Dipartimento Turismo della Regione Calabria — nota prot. n. 733178 del 3 ottobre 2025 — nasce il Distretto Turistico Regionale “Basso Tirreno Cosentino”, una rete che mette insieme imprese, consorzi, associazioni e Comuni del territorio, da Amantea a salire fino a Cetraro. È molto più di un atto amministrativo e un traguardo è un impegno mantenuto, un seme nel futuro che valorizza una delle aree più suggestive della nostra regione, ricca di identità, cultura, paesaggi e tradizioni, e che apre nuove prospettive di sviluppo turistico integrato e sostenibile”. Così, in una nota, Pietro Molinaro, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.

“Questo riconoscimento rappresenta un segnale concreto di quanto sia possibile costruire risultati rilevanti attraverso la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locali. Il distretto – per Molinaro – apre prospettive di sviluppo turistico integrato e sostenibile, capaci di generare economia, occupazione e orgoglio territoriale. Una bella pagina che chiude la XII Legislatura con la consapevolezza di aver lavorato con passione, ogni giorno, per dare valore ai territori e alle loro potenzialità”.