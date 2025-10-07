Il backstage delle riprese di “Per tutti Charlie”: il PalaCalafiore diventa set per la storia del basket | FOTO

“Una gallery di backstage che immortala quattro giorni indimenticabili. La produzione ringrazia tutti gli addetti ai lavori che hanno calorosamente riaccolto Coach Recalcati ed i protagonisti della leggenda neroarancio. La storia della Viola è una sceneggiatura che non avrà mai fine“. Con queste parole la produzione del docu-film sulla vita di Charlie Recalcati “Per tutti Charlie“, saluta Reggio Calabria al termine delle riprese effettuate al PalaCalafiore.

Nella nostra gallery una serie di foto del backstage delle riprese con le vecchie glorie della Viola e l’iconico “Charlie”.