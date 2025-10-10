I poster del GLC LIPU Sila in mostra al SiMu dell’Università della Calabria

“Nei giorni scorsi abbiamo visitato il SiMu (Sistema Museale Universitario) dell’Università della Calabria, ubicato ad Arcavacata di Rende (CS) che comprende diversi musei scientifici: Zoologia – Mineralogia e Petrografia – Paleontologia, oltre al Mu/SNOB-Museo di Storia Naturale della Calabria e Orto Botanico. È aperto al pubblico con orari specifici per visite e attività. Sugli schermi del museo di Zoologia, tra le varie immagini che scorrono, ci sono diversi poster divulgativi prodotti dal GLC LIPU SILA. Un ulteriore modo per aumentare la divulgazione e la conoscenza sulle specie ornitiche del Parco Nazionale della Sila e sulla loro utilità nell’ecosistema; un esempio formidabile sono i picchi e il loro ruolo indispensabile per la biodiversità forestale…che studiamo, tuteliamo e promuoviamo ad ogni livello!”. Così in una nota il Gruppo Locale di Conservazione LIPU della Sila – GLC SILA.