I Giganti di Taurianova protagonisti anche in Campania

Nei weekend di Domenica 19 Ottobre e del 26 Ottobre 2025 il rinomato gruppo “I Giganti di Taurianova” dei F.lli Taverna è stato in trasferta a Sicignano degli Alburni (SA) in occasione della 53ª Sagra della Castagna, il gruppo ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa da parte di tutti i presenti che non avendo mai visto e conosciuto lo spettacolo di Mata & Grifone sono rimasti incantati da queste due splendide figure della tradizione popolare Calabrese.

Il tutto è stato voluto dalla Proloco Sicignano degli Alburni che ha organizzato l’evento e ha fatto sì che “I Giganti di Taurianova” arrivassero anche in Campania a far conoscere una delle più belle tradizioni della nostra Terra di Calabria sono state due giornate concluse con successo e divertimento per grandi e piccini e un’enorme soddisfazione per il responsabile del Gruppo Simone Taverna aver portato il nome di Taurianova anche in Campania!