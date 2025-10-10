I fondisti del CAL in partenza per il Criterium Interappenninico

Gli atleti degli sci club Montenero, Terranova di Pollino e Rotonda si apprestano a partire per Pescocostanzo (AQ) per prendere parte alla 1ª tappa della 23ª edizione del Criterium Interappenninico di Skiroll, in programma nel prossimo fine settimana. La competizione, inserita nel circuito nazionale e nel calendario del Comitato FISI Calabro Lucano, rappresenta un banco di prova per i 32 atleti del CAL, appartenenti a differenti categorie, che affronteranno i fondisti degli sci club appenninici, dall’Emilia alla Sicilia, in una due giorni di sport che prevede per sabato 11 ottobre la gara a partenza individuale a Tecnica Libera, mentre domenica 12 ottobre sarà la volta dell’inseguimento a Tecnica Classica.

Il circuito del Criterium Interappenninico si compone di tre tappe, una autunnale e due invernali. La successiva, a fine gennaio, vedrà impegnata la Calabria poiché si svolgerà a San Giovanni in Fiore (CS), mentre la tappa finale avrà luogo ad Alfedena (AQ) a metà febbraio. Un appuntamento imperdibile per gli atleti calabresi e lucani, un’esperienza di sano agonismo fra giovani sportivi.