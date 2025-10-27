I detenuti di “Seconda Chance” e Plastic Free ripuliscono la spiaggia di Gallico da 920 kg di rifiuti

Una giornata all’aperto, dedicata all’ambiente e al riscatto sociale, ha visto protagonisti anche a Reggio Calabria i detenuti in permesso premio e gli affidati in prova al servizio sociale, impegnati fianco a fianco con i volontari di Plastic Free per ripulire la spiaggia di Gallico. Sono stati rimossi complessivamente 920 chili di plastica e rifiuti, grazie all’azione congiunta di due detenuti dell’Istituto Penitenziario di Locri, due dell’Istituto di Laureana di Borrello e dodici persone in affidamento in prova, coordinate dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe) di Reggio Calabria. Insieme a loro, oltre 20 volontari Plastic Free, guidati da Ludovica Monteleone, referente Plastic Free per Reggio Calabria, Serena Pensabene (vicereferente per la Calabria) e Federica Repaci (referente per Villa San Giovanni).

L’evento si è svolto sabato ed è stato patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, con il concreto supporto di “Ecologia Oggi”, la ditta incaricata della gestione dei rifiuti urbani, che ha messo a disposizione operatori, sacchi, guanti e attrezzature come rastrelli e pale, oltre a un camion per il trasporto immediato dei rifiuti raccolti verso il centro di smistamento.

“Siamo state molto contente e soddisfatte del risultato raggiunto e della collaborazione di tutti. Siamo sempre più orgogliose di rinnovare il nostro impegno a fianco di Seconda Chance. Ambiente e impegno sociale sono due facce della stessa medaglia e questo progetto ne è la sintesi perfetta. Ogni appuntamento ci ricorda che certi valori sono universali e vanno al di là delle storie di vita dei singoli – hanno dichiarato le referenti Plastic Free –. È stata una giornata emozionante e un’occasione per costruire un futuro migliore e più giusto”.

L’appuntamento reggino si inserisce nella più ampia mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, e da Seconda Chance, associazione del Terzo Settore che promuove il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti. L’iniziativa, che ha interessato contemporaneamente 13 città, ha coinvolto oltre 230 volontari, 100 detenuti e 12 affidati in prova, per un totale di quasi 6 tonnellate di rifiuti rimossi.