I Biennale d’arte di Messina: un’esplosione di emozioni

Proseguono le iniziative della I Biennale d’Arte di Messina, sostenuta dall’Amministrazione comunale e della Fondazione Messina per la Cultura, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, di numerosi Enti istituzionali e la collaborazione di ordini professionali e associazioni. La kermesse, con ingresso libero per tutte le mostre e gli eventi, che richiama oltre trecento artisti, ha come filo conduttore l’“emozione” e ha già registrato oltre 2000 presenze.

Promossa e realizzata da Gianfranco Pistorio e Stefania Arcidiacono, rispettivamente presidente e vicepresidente della I Biennale d’Arte di Messina, la manifestazione ha come madrina Letizia Lucca. Pittura, scultura, fotografia e diversi eventi collaterali sono al centro dell’apprezzata manifestazione, inaugurata sabato scorso a Palazzo Zanca e in altri Palazzi cittadini. Oggi, alle ore 18.30, sarà la volta della mostra allestita alla Camera di Commercio.

Al taglio del nastro saranno presenti il Sindaco Federico Basile e gli Assessori alle Politiche Culturali Enzo Caruso e agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Massimo Finocchiaro, il Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e il Commissario dell’Autorità Portuale di Sistema dello Stretto Francesco Rizzo. Alle 20 si terrà invece il concerto “Corde per la Pace Ensemble”, gruppo giovanile di strumenti a corda, a cura di Alessandro Monteleone e diretto da Angelo Forganni, dell’Associazione Ars Nova Messina che, uniti da uno spirito di dissenso verso tutte le guerre che avvengono nel mondo ogni giorno, hanno deciso di far sentire il loro desiderio di pace attraverso la musica.

Altro momento atteso si terrà domenica 5 ottobre alle 18.30, al Monte di Pietà, con l’inaugurazione della sezione teatrale scandita dalla performance Multidisciplinare “La Stanza Artistica”, pensieri cromatici. Si tratta di un’installazione vivente di Giovanna Gaudenti e Daniele Sciarrone che consente un’esperienza immersiva e performativa che unisce teatro, body art, danza, musica e arti visive in un unico atto creativo. “Trovo che il progetto di Giovanna Gaudenti – ha spiegato l’attore e regista Nicola Calì, direttore artistico della sezione teatrale e cinematografica – sia una magia perfetta per la Biennale d’arte. Sarà come immergersi dentro un quadro di Van Gogh con un caleidoscopio di suggestioni di tante arti insieme. Un’esperienza unica che attendo con trepidazione”.