High Wellness South Italy: ritorna la Motocavalcata della Sila

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, la Sila si prepara ad accogliere una nuova edizione della Motocavalcata, evento attesissimo dagli appassionati di enduro e turismo naturalistico. L’iniziativa si inserisce nel progetto “High Wellness South Italy”, che promuove esperienze outdoor e itinerari sostenibili nel cuore del Mezzogiorno. La motocavalcata si snoderà lungo i sentieri silani, con partenza e arrivo nella suggestiva località Palla Palla di San Giovanni in Fiore.

Il percorso, studiato per valorizzare il patrimonio ambientale e forestale dell’altopiano, attraverserà boschi, radure e tratti tecnici, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra sport e natura. Sono attesi centinaia di motociclisti da tutta la Calabria e da altre regioni del Sud, in un clima di condivisione e rispetto per l’ambiente. L’organizzazione ha previsto punti ristoro, assistenza tecnica e momenti di aggregazione, con musica e degustazioni di prodotti tipici.

La motocavalcata rappresenta una delle tappe del progetto “High Wellness South Italy”, promosso per incentivare il turismo attivo e il benessere psicofisico attraverso attività outdoor. L’obiettivo è creare una rete di eventi che valorizzino le aree interne e le risorse naturali del Sud Italia, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’inclusione.

“La Sila è un laboratorio naturale di benessere e avventura. Con questa motocavalcata vogliamo far conoscere un volto dinamico e autentico della Calabria” – hanno dichiarato organizzatori e protagonisti. L’evento rappresenta anche un’opportunità economica e promozionale per San Giovanni in Fiore e per le attività ricettive della zona, che si preparano ad accogliere i partecipanti con offerte dedicate e pacchetti turistici. La motocavalcata, infatti, non è solo sport: è anche scoperta, incontro e valorizzazione del territorio. Esattamente tutto ciò per cui si è dato vita al progetto High Wellness South Italy in dirittura d’arrivo, dopo ben dieci tappe organizzate in Calabria ed altre in Italia e nelle fiere internazionali come, ad esempio, a Parigi qualche settimana fa.

Progetto finanziato nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Ministero del Turismo – delibera CIPESS n. 58/2021. Titolo progetto: Highwellness. Area tematica: “Competitività Imprese”. Settore di intervento: “Turismo e Ospitalità” – Scheda 52 “Montagna Italia”.