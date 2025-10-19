Hamas ha violato il cessate il fuoco: ordigno contro l’Idf a Rafah e risposta di Israele

Esplosione su un veicolo ingegneristico dell’Idf nell’area di Rafah. “Hamas oggi ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell’Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah. In risposta, l’aeronautica ha attaccato l’area di Rafah. Al-Arabiya ha riferito che l’Idf ha effettuato tre attacchi aerei“. Lo riferisce la testata israeliana N12. Un funzionario militare israeliano ha dichiarato all’Afp che i miliziani di Hamas hanno lanciato “molteplici attacchi” contro le forze israeliane a Gaza oltre la Linea Gialla, dietro la quale l’Idf mantiene le sue posizioni, in aperta violazione del cessate il fuoco. “L’organizzazione terroristica Hamas ha effettuato molteplici attacchi contro le forze israeliane oltre la Linea Gialla”, ha affermato il funzionario.

Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz ricevono aggiornamenti sugli sviluppi sul campo in una riunione di gabinetto. E’ in corso una valutazione tra Netanyahu, il ministro e alti funzionari Odf in merito alla natura della risposta e alla prosecuzione delle attività nella Striscia. Il ministro Ben Gvir ha lanciato un appello pubblico al premier affinché riprenda le operazioni militari nella Striscia di Gaza. “Chiedo al primo ministro di ordinare alle Idf di riprendere i combattimenti su vasta scala nella Striscia”, ha dichiarato Ben Gvir, citato da Times of Israel. “La falsa convinzione che Hamas cambierà idea o rispetterà l’accordo firmato, si sta rivelando, prevedibilmente, pericolosa. Questa organizzazione terroristica nazista deve essere distrutta completamente”, ha aggiunto.

La posizione degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno informato intanto i Paesi che garantiscono l’accordo di pace a Gaza di una “imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione” della Striscia. Il Dipartimento di Stato sottolinea che il “pianificato attacco contro i civili palestinesi costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunto con la mediazione”. Se Hamas procederà con questo attacco, “saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco”.

Hamas ha però respinto la dichiarazione del Dipartimento di Stato americano e ha difeso il suo attacco a quelle che ha definito “bande criminali armate e finanziate” sostenute da Israele e operanti a Gaza, che, ha aggiunto, stavano compiendo “uccisioni, rapimenti, furti di camion di aiuti umanitari e aggressioni contro civili palestinesi”. Hamas ha affermato che le sue operazioni si stavano svolgendo secondo “leggi chiare” e che erano necessarie per il mantenimento della sicurezza a Gaza.