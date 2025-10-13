Hamas consegna gli ostaggi a Israele: solo 20 ancora vivi. Intanto, Trump arriva alla Knesset | VIDEO

Effettuata, nelle prime ore della mattinata italiana, la consegna degli ostaggi israeliani, nelle mani di Hamas dai fatti del 7 ottobre 2023, presi in carico dalla Croce Rossa. Hamas ha rilasciato prima 7 di loro, poi la restante parte per un totale di 20 persone ancora vive. Israele stimava fossero una ventina. Nel pomeriggio inizierà la consegna dei corpi degli ostaggi deceduti.

Come da previsione, gli ostaggi sono stati liberati prima che Donald Trump arrivasse in Israele per il suo discorso alla Knesset. Arrivato al Parlamento israeliano, il presidente USA ha dichiarato: “questo è un grande onore per me, una giornata grande e bella, un nuovo inizio“.