Hamas avrebbe rinunciato a un ruolo nella ricostruzione di Gaza: l’indiscrezione dai negoziati

Secondo una fonte vicina ai negoziati, Hamas avrebbe rinunciato a un ruolo attivo nella ricostruzione di Gaza, come concordato nel piano Trump

Hamas
Foto Ansa

Hamas sembrerebbe aver rinunciato alla prospettiva di mantenere un ruolo nella Striscia di Gaza dopo la fine della guerra. Il punto è uno dei principali e degli imprescindibili del piano Trump. A parlarne è stata una fonte vicina ai negoziati. “Per Hamas, il governo della Striscia di Gaza è una questione definita. Hamas non parteciperà in un modo alla transizione, e questo significa che ha rinunciato al controllo della Striscia di Gaza. Ma rimane un elemento fondamentale della società palestinese“, ha dichiarato la fonte ad Afp.

