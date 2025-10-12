Hamas avrebbe rinunciato a un ruolo nella ricostruzione di Gaza: l’indiscrezione dai negoziati

Hamas sembrerebbe aver rinunciato alla prospettiva di mantenere un ruolo nella Striscia di Gaza dopo la fine della guerra. Il punto è uno dei principali e degli imprescindibili del piano Trump. A parlarne è stata una fonte vicina ai negoziati. “Per Hamas, il governo della Striscia di Gaza è una questione definita. Hamas non parteciperà in un modo alla transizione, e questo significa che ha rinunciato al controllo della Striscia di Gaza. Ma rimane un elemento fondamentale della società palestinese“, ha dichiarato la fonte ad Afp.