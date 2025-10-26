Halloween è lontano, Catania scaccia le streghe: 1-0 al Benevento, Toscano è in vetta! | CLASSIFICA 

Il Catania batte 1-0 il Benevento e conquista la vetta del girone C di Serie C in attesa della Salernitana. Decide la gara Cicerelli su rigore

Tifosi Catania stadio Massimino

In anticipo sul 31 ottobre, notte di Halloween, le streghe del Benevento (il simbolo del club campano, ndr) si presentano a Catania per una sfida da brividi nel pomeriggio domenicale dell’11ª Giornata di Serie C Girone C. Brividi sì, anche vertigini, perchè gli etnei, terzi in classifica, affrontano l’altra capolista, in back to back, dopo aver battuto la Salernitana (oggi impegnata alle 20:30 contro la Casertana) nel turno precedente.

In campo il Liotru barrisce forte e scaccia le megere sulle scope. Al Massimino non si passa, davanti ai 19.805 tifosi che anche oggi, per l’ennesimo pienone stagionale, hanno accompagnato i ragazzi di mister Toscano in una gara delicata, decisa da un episodio: il calcio di rigore trasformato da Cicerelli al 43′ del primo tempo.

Catania sogna. Per gli etnei è la 4ª vittoria consecutiva. Con la rete di oggi, quello del Catania è il miglior attacco insieme a quello del Cosenza (21 gol). Retroguardia blindata: i siciliani hano miglior difesa (5 gol subiti) con la porta ancora inviolata in casa in 6 partite.

Catania primo a +2 sul Benevento e in attesa della Salernitana che, in caso di vittoria questa sera, ritornerebbe in vetta a +1. Dopo 11 giornate, il Girone C inizia a delinearsi: è corsa a 3 davanti con il Cosenza, oggi vincitore con un bel 3-0 sul Potenza, subito in scia.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura 0-1

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picerno 6-2
Cavese-Crotone 1-0

Ore 17:30

Siracusa-Casarano 4-1

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola 2-1

Ore 14:30

Catania-Benevento 1-0
Cosenza-Potenza 3-0

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 24
  2. Benevento 22
  3. Salernitana 22*
  4. Casarano 18
  5. Crotone 17
  6. Casertana 17*
  7. Cosenza 16
  8. Monopoli 15*
  9. Atalanta U23 14
  10. Altamura 14
  11. Potenza 13
  12. Latina 12*
  13. Trapani 11 (-8)
  14. Sorrento 11*
  15. Cavese 11
  16. Audace Cerignola 10
  17. Foggia 10
  18. Picerno 9
  19. Giugliano 9*
  20. Siracusa 6

*Una partita in meno

Prossimo turno, 12ª giornata

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania
Picerno-Cavese

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza
Audace Cerignola-Atalanta U23
Casarano-Monopoli

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani
Potenza-Foggia

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa
Latina-Salernitana

Ore 20:30

Benevento-Sorrento

