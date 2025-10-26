Halloween è lontano, Catania scaccia le streghe: 1-0 al Benevento, Toscano è in vetta! | CLASSIFICA 

In anticipo sul 31 ottobre, notte di Halloween, le streghe del Benevento (il simbolo del club campano, ndr) si presentano a Catania per una sfida da brividi nel pomeriggio domenicale dell’11ª Giornata di Serie C Girone C. Brividi sì, anche vertigini, perchè gli etnei, terzi in classifica, affrontano l’altra capolista, in back to back, dopo aver battuto la Salernitana (oggi impegnata alle 20:30 contro la Casertana) nel turno precedente.
In campo il Liotru barrisce forte e scaccia le megere sulle scope. Al Massimino non si passa, davanti ai 19.805 tifosi che anche oggi, per l’ennesimo pienone stagionale, hanno accompagnato i ragazzi di mister Toscano in una gara delicata, decisa da un episodio: il calcio di rigore trasformato da Cicerelli al 43′ del primo tempo.
Catania sogna. Per gli etnei è la 4ª vittoria consecutiva. Con la rete di oggi, quello del Catania è il miglior attacco insieme a quello del Cosenza (21 gol). Retroguardia blindata: i siciliani hano miglior difesa (5 gol subiti) con la porta ancora inviolata in casa in 6 partite.
Catania primo a +2 sul Benevento e in attesa della Salernitana che, in caso di vittoria questa sera, ritornerebbe in vetta a +1. Dopo 11 giornate, il Girone C inizia a delinearsi: è corsa a 3 davanti con il Cosenza, oggi vincitore con un bel 3-0 sul Potenza, subito in scia.
Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 24 ottobre
Ore 20:30
Foggia-Altamura 0-1
Sabato 25 ottobre
Ore 14:30
Atalanta U23-Picerno 6-2
Cavese-Crotone 1-0
Ore 17:30
Siracusa-Casarano 4-1
Domenica 26 ottobre
Ore 12:30
Trapani-Cerignola 2-1
Ore 14:30
Catania-Benevento 1-0
Cosenza-Potenza 3-0
Ore 17:30
Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina
Ore 20:30
Salernitana-Casertana
Classifica Serie C Girone C
- Catania 24
- Benevento 22
- Salernitana 22*
- Casarano 18
- Crotone 17
- Casertana 17*
- Cosenza 16
- Monopoli 15*
- Atalanta U23 14
- Altamura 14
- Potenza 13
- Latina 12*
- Trapani 11 (-8)
- Sorrento 11*
- Cavese 11
- Audace Cerignola 10
- Foggia 10
- Picerno 9
- Giugliano 9*
- Siracusa 6
*Una partita in meno
Prossimo turno, 12ª giornata
Venerdì 31 ottobre
Ore 20:30
Casertana-Catania
Picerno-Cavese
Sabato 1 Novembre
Ore 14:30
Altamura-Cosenza
Audace Cerignola-Atalanta U23
Casarano-Monopoli
Domenica 2 Novembre
Ore 14:30
Crotone-Trapani
Potenza-Foggia
Ore 17:30
Giugliano-Siracusa
Latina-Salernitana
Ore 20:30
Benevento-Sorrento