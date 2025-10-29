Halloween, attenzione alle truffe! In arrivo email di spam dannose per gli utenti | DETTAGLI

I criminali informatici sanno bene come diffondere le loro minacce digitali e i giorni di festa, come Halloween, sono l’occasione perfetta per divulgare email di spam a tema dannoso. Infatti, il 63% delle email di spam a tema Halloween è dannoso e rappresenta un rischio di sicurezza per gli utenti. I ricercatori dell’azienda informatica Bitdefender Labs hanno analizzato il traffico della posta elettronica dal 15 settembre al 15 ottobre, concentrandosi proprio sui messaggi che promuovono prodotti o servizi legati alla festa divenuta popolare anche in Italia.

Secondo l’analisi, oltre 6 messaggi di spam su 10 (il 63%) sono progettati per installare malware, rubare credenziali d’accesso o estorcere denaro. Di questi, il 73% ha preso di mira le caselle email negli Stati Uniti, seguiti da Germania (13%) e Irlanda (6%). L’Italia rappresenta l’1% del totale. Il 67% dello spam relativo ad Halloween proviene da server situati negli Stati Uniti, seguiti a distanza da Germania (5%) e Singapore (4%). “I criminali informatici sfruttano offerte fasulle e il furto d’identità di marchi noti, come Amazon e Walmart per diffondere truffe attraverso email e social media”, scrivono da Bitdefender, “inclusi annunci sponsorizzati che distribuiscono malware e link dannosi”.

Come riconoscere le truffe?

Stando a quanto detto dagli esperti, basterebbe anche solo soffermarsi sull’oggetto del messaggio di posta elettronica. Tra i più diffusi ci sono “il tuo dolcetto di Halloween è pronto”, “il divertimento di Halloween inizia con questo regalo” e “ritira il tuo premio Amazon”. I consigli vanno dal non cliccare sui link presenti nelle email all’evitare i download di programmi dagli annunci sui social, dove i ricercatori hanno individuato varie campagne promozionali di Halloween a scopo fraudolento.