Halloween 2025: tradizioni, leggende e simboli. IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere sui social

Halloween è una festività di origine celtica celebrata la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre: la festa si è diffusa in vari Paesi del mondo, tra cui l’Italia. Le manifestazioni sono molto varie: si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in casa recitando la formula “dolcetto o scherzetto”. La festa è caratterizzata dalla simbologia legata alla morte e all’occulto e dalla zucca con intagliata una faccia sorridente e illuminata da una candela posta al suo interno.

Halloween: le tradizioni, le leggende e i simboli

Il nero e l’arancione sono i tipici colori associati ad Halloween. L’arancione è il simbolo della forza e della resistenza e, insieme al marrone e al color oro, simboleggia il raccolto e l’autunno. Il nero è solitamente simbolo di morte e oscurità e agisce come promemoria del fatto che Halloween un tempo fosse la festa che segnava i confini tra la vita e la morte. Gli spaventapasseri, altra caratteristica della festa, simboleggiano le antiche radici agricole di Halloween. La zucca è da sempre il suo simbolo principale, incisa in mille modi diversi per dare origine a facce spaventose. La pratica del “Dolcetto o scherzetto?” si è evoluta da un’antica tradizione celtica che prevedeva di lasciare dolci e cibo all’esterno delle case per placare gli spiriti che vagavano per le strade nel giorno di Samhain, festività sacra che segava la fine dell’anno nel calendario celtico.

Halloween, la festa più paurosa dell’anno

Halloween è ormai sinonimo di zucche intagliate, trick or treat, feste mascherate: ma quali sono le sue origini? Per molti la parola deriva da una contrazione della frase “All Hallowes Eve”, ovvero “Notte di Ognissanti“, che venne abbreviata in “Halloew’Even”, poi in “Halloe-e’ en” fino all’attuale Halloween. Le primissime origini sono da ricercare in antichi riti legati ai cambi di stagione, alle feste del raccolto e ai culti agresti in cui si tentava di esorcizzare le paure ancestrali che accompagnavano le antiche civiltà basate sull’agricoltura, antiche tradizioni attraverso le quali l’uomo tentava di esorcizzare la paura della morte, dell’aldilà e dell’ignoto. Fu nel tardo ‘800 che il mito di Halloween prese forma, così come lo conosciamo oggi, veicolato alla diffusione della stampa popolare. Nel secondo Dopoguerra l’industria si accorse della grande opportunità di business, iniziando a produrre articoli di Halloween tra cui costumi, decorazioni, dolci, torte.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video divertenti da condividere sui social per l’Halloween 2025:

Ecco alcune FRASI divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp:

Attenti che ad Halloween le streghe si travestono da ragazze in cerca di marito e poi ve le sposate.

Tanti auguri a i miei cari e mostruosi amici per Halloween!

Non sento l’esigenza di travestirmi da qualcosa per Halloween. Sono una strega tutti i giorni e uno zombie tutte le mattine.

Quando le streghe vanno a cavallo, e si vedono i gatti neri, e la luna ride e sussurra, siamo vicini ad Halloween.

Io credo che anche noi, tutti noi, non siamo altro che degli spettri. (Henirk Ibsen)

Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo. (William Shakespeare)

Non c’è bisogno di aspettare Halloween per vedere delle zucche vuote in giro.

Idee per Halloween 2.0. Fatevi una foto senza filtri di Instagram.

È Halloween ed è il momento giusto per tirare fuori tutti i nostri scheletri dall’armadio.

Halloween mi ha reso confusa. Per tutta la mia vita i miei genitori mi hanno detto: ‘Non accettare mai caramelle dagli sconosciuti.’ E poi mi hanno vestita e mi hanno detto ‘Va a chiedere caramelle’.

La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti: è la notte delle streghe!

Venite con me, è la festa di Ognissanti: faremo tremare tutti quanti. Gli scherzi, stavolta son giustificati, le risa e i lazzi perfino aumentati.

Attenti che ad Halloween le streghe si travestono da ragazze in cerca di marito e poi ve le sposate.

Tanti auguri a i miei cari e mostruosi amici per Halloween!

Non sento l’esigenza di travestirmi da qualcosa per Halloween. Sono una strega tutti i giorni e uno zombie tutte le mattine.

Quando le streghe vanno a cavallo, e si vedono i gatti neri, e la luna ride e sussurra, siamo vicini ad Halloween.

Io credo che anche noi, tutti noi, non siamo altro che degli spettri. (Henirk Ibsen)

Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo. (William Shakespeare)

Non c’è bisogno di aspettare Halloween per vedere delle zucche vuote in giro.

Idee per Halloween 2.0. Fatevi una foto senza filtri di Instagram.

È Halloween ed è il momento giusto per tirare fuori tutti i nostri scheletri dall’armadio.

Halloween mi ha reso confusa. Per tutta la mia vita i miei genitori mi hanno detto: ‘Non accettare mai caramelle dagli sconosciuti.’ E poi mi hanno vestita e mi hanno detto ‘Va a chiedere caramelle’.

La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti: è la notte delle streghe!

Ma guarda che Halloween è finito, finalmente ti puoi togliere la maschera!

Ecco alcuni VIDEO divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>