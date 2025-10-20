Guida Gambero Rosso 2026: tra i migliori ristoranti d’Italia c’è la trattoria La Carrubba di Sant’Agata di Militello | FOTO

Tra i migliori ristoranti d’Italia segnalati dal Gambero Rosso c’è “La Carrubba” di Sant’Agata di Militello che fa ingresso nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 con 1 gambero. La trattoria è guidata da Calogero Morgano che, con una scelta coraggiosa, ha lasciato anni fa il pubblico impiego, per dedicarsi al locale di famiglia aperto nel 1980 in contrada S .Leo. In cucina c’è la zia settantenne, chef Rosalia Pruiti, che si muove tra i fornelli insieme alla nipote Mariagrazia a cui sta trasmettendo il sapere e i sapori della vera cucina nebroidea.

La Carrubba – che fa parte dell’Alleanza Cuochi Slow Food, il patto fra cuochi e piccoli produttori finalizzato a promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio, rispettare l’ambiente e salvare la biodiversità – si distingue sui Nebrodi per la sua proposta di qualità che punta a valorizzare ingredienti di prossimità, genuini e stagionali (insieme a tanti presidi Slow Food) e per una cantina di eccellenza.

“Sono felice e orgoglioso di questo riconoscimento del Gambero Rosso – spiega Calogero Morgano – che premia il lavoro quotidiano di tutta la squadra e in particolare la cucina della zia Rosalia e di mia sorella Mariagrazia. Senza il loro impegno e la loro passione, insieme a quello di tutti gli altri collaboratori, nulla sarebbe stato possibile. Sicuramente questo traguardo sarà un input per continuare a migliorarci e sono certo che tutti i nostri affezionati clienti saranno orgogliosi di questo risultato. Sono doppiamente soddisfatto – conclude Morgano – perché oltre alla cucina, il Gambero Rosso fa un elogio anche alla nostra cantina di vini che curo personalmente e che cresce ogni giorno di più, avendo superato le 400 referenze, che per una trattoria sono numeri importanti”.

La recensione del Gambero Rosso

Il Gambero Rosso scrive: “È una celebrazione della cucina dei Monti Nebrodi la cucina di questa istituzione che vanta una spettacolare vista sul mare. Calogero Morgano, titolare, e la chef Rosalia Pruiti propongono antipasti come la porchetta a bassa temperatura e il prosciutto crudo nebroideo stagionato 36 mesi, i grandi classici come i maccheroni fatti a mano con sugo al suino nero dei Nebrodi e secondi veraci: costolette, puntine, salsiccia, braciolette (involtini) di filetto al pistacchio. Ambiente familiare, con carta vini più da ristorante che da trattoria. Eccellente rapporto qualità/ prezzo. Da non perdere i cannoli alla ricotta”.