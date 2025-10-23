Guerra Ucraina, Zelensky: “pressione su Russia per cessate il fuoco. Tomahawk? Ho parlato con Trump, presto decisione”

Zelensky chiede maggiori pressioni sulla Russia per far cessare la guerra in Ucraina. Il presidente ucraino parla anche del possibile utilizzo dei Tomahawk

Zelensky e Trump
Foto Ansa

Il cessate il fuoco è possibile, ovviamente. E penso che tutti noi abbiamo bisogno del cessate il fuoco, ma abbiamo bisogno di più pressione sulla Russia“. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky entrando alla riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. Nel corso dei suoi ultimi colloqui col presidente Usa Donald Trump, prosegue, i due hanno discusso dei missili a lungo raggio: “non posso condividere molti dettagli, ma spero che verrà presa una decisione“.

Zelensky fa riferimento alla fornitura dei missili statunitensi Tomahawk, ambiti dall’Ucraina e al vaglio della Casa Bianca. La decisione “è molto sensibile, ma è come le sanzioni: prima era irrealistico, ma ora vediamo le decisioni su queste sanzioni energetiche, che sono molto importanti. E per questo penso che riguardo al lungo raggio avremo la stessa decisione in un futuro prossimo. Ma dipende dalla parte americana“, aggiunge Zelensky.

