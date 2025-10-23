Guerra Ucraina, Zelensky: “pressione su Russia per cessate il fuoco. Tomahawk? Ho parlato con Trump, presto decisione”

“Il cessate il fuoco è possibile, ovviamente. E penso che tutti noi abbiamo bisogno del cessate il fuoco, ma abbiamo bisogno di più pressione sulla Russia“. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky entrando alla riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. Nel corso dei suoi ultimi colloqui col presidente Usa Donald Trump, prosegue, i due hanno discusso dei missili a lungo raggio: “non posso condividere molti dettagli, ma spero che verrà presa una decisione“.

Zelensky fa riferimento alla fornitura dei missili statunitensi Tomahawk, ambiti dall’Ucraina e al vaglio della Casa Bianca. La decisione “è molto sensibile, ma è come le sanzioni: prima era irrealistico, ma ora vediamo le decisioni su queste sanzioni energetiche, che sono molto importanti. E per questo penso che riguardo al lungo raggio avremo la stessa decisione in un futuro prossimo. Ma dipende dalla parte americana“, aggiunge Zelensky.