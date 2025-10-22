Guerra Ucraina, Zelensky appoggia Trump: “attuale linea fronte buon compromesso per negoziati di pace”

Secondo Volodymyr Zelensky, la proposta del presidente americano Donald Trump di utilizzare l’attuale linea del fronte come base per i negoziati con la Russia è “un buon compromesso“. Il presidente ucraino si è detto però dubbioso sul fatto che il leader del Cremlino Vladimir Putin possa accettarlo. Incontrando i giornalisti a Oslo, Zelensky ha affermato che Trump “ha proposto: ‘Resta dove sei e inizia i colloqui’“.

Questo, ha detto Zelensky, “penso che sia un buon compromesso, ma non sono sicuro che Putin lo sostenga, e l’ho detto al presidente Donald Trump“.