Guerra Ucraina, Salvini: “Trump ha messo al tavolo Netanyahu-Hamas, può fare lo stesso con Zelensky-Putin”

“Se Trump è riuscito a mettere attorno a un tavolo Netanyahu e Hamas bisogna fare il possibile o l’impossibile, mettendo nel cassetto le parole di guerra, per fare lo stesso con Zelensky e Putin”. È quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti e Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, durante il XVI Forum Nazionale di Confcommercio Giovani Imprenditori, in corso a Milano. “Immaginiamoci – ha poi aggiunto – innanzitutto la pace che è un bene assoluto, però anche il rinvigorimento dei commerci, della produzione, per il turismo, per tutte le voci del mondo, avere un 2026 che si apre con la tregua, meglio la pace, tra Israele e Hamas e la tregua, meglio la pace tra Ucraina e Russia“.

“Conto di trovarci l’anno prossimo con la situazione economica del paese ancora migliore rispetto a quest’anno” ha poi concluso il vicepremier.