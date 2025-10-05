Guarascio fa arrabbiare? La squadra fa sognare! Il Cosenza vince ancora: sbancata anche Cerignola

Se da una parte c’è un Presidente che continua a far arrabbiare, e che forse nei giorni scorsi ha realmente mascherato le sue intenzioni (con Citrigno che si è chiamato definitivamente fuori dopo la risposta assurda di Guarascio), dall’altra c’è una squadra che continua a far sognare. E a volare. Il Cosenza, nonostante il poco seguito e il clima teso (ma non per colpa di Buscé e dei giocatori), raccoglie vittorie su vittorie, con merito e tenacia. Questa sera, nel posticipo del girone C di Serie C, è arrivato il terzo successo consecutivo, a Cerignola, sbancata per 1-2 in rimonta.

Dopo il vantaggio del solito Emmausso, infatti, la squadra rossoblu la pareggiato con Kouan e nella ripresa, all’ora di gioco, l’ha ribaltata con Florenzi, per l’1-2 finale. Con questo risultato, riagganciato il terzo posto, a 15 punti, insieme a Catania e Casarano. Il secondo posto è lì, ad un passo, mentre la Salernitana ha già iniziato a provare la fuga. La squadra di Buscé, però, c’è, gioca bene e diverte. E in una situazione ambientale di questo tipo non era affatto facile.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30

Latina-Benevento 1-0

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30

Atalanta-Foggia 1-1

Ore 17.30

Crotone-Picerno 3-0

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30

Casertana-Casarano 0-3

Catania-Siracusa 2-0

Salernitana-Cavese 3-2

Trapani-Giugliano 1-1

Ore 17.30

Altamura-Potenza 2-2

Sorrento-Monopoli 0-0

Ore 20.30

Audace Cerignola-Cosenza 1-2

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 19 Benevento 16 Catania 15 Casarano 15 Cosenza 15 Crotone 14 Monopoli 12 Potenza 12 Casertana 11 Latina 11 Audace Cerignola 10 Picerno 9 Altamura 8 Foggia 7 Sorrento 7 Giugliano 6 Trapani 5 (-8) Atalanta U23 5 Cavese 5 Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 9ª giornata

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30

Foggia-Crotone

Giugliano-Catania

Picerno-Casertana

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Casertana

Casarano-Audace Cerignola

Cavese-Trapani

Cosenza-Atalanta U23

Potenza-Latina

Siracusa-Sorrento

Ore 17.30

Benevento-Altamura