Guarascio fa arrabbiare? La squadra fa sognare! Il Cosenza vince ancora: sbancata anche Cerignola

Il Cosenza, nonostante il poco seguito e il clima teso (ma non per colpa di Buscé e dei giocatori), raccoglie vittorie su vittorie, con merito e tenacia. Questa sera, nel posticipo del girone C di Serie C, è arrivato il terzo successo consecutivo, a Cerignola, sbancata per 1-2 in rimonta

Audace Cerignola Cosenza

Se da una parte c’è un Presidente che continua a far arrabbiare, e che forse nei giorni scorsi ha realmente mascherato le sue intenzioni (con Citrigno che si è chiamato definitivamente fuori dopo la risposta assurda di Guarascio), dall’altra c’è una squadra che continua a far sognare. E a volare. Il Cosenza, nonostante il poco seguito e il clima teso (ma non per colpa di Buscé e dei giocatori), raccoglie vittorie su vittorie, con merito e tenacia. Questa sera, nel posticipo del girone C di Serie C, è arrivato il terzo successo consecutivo, a Cerignola, sbancata per 1-2 in rimonta.

Dopo il vantaggio del solito Emmausso, infatti, la squadra rossoblu la pareggiato con Kouan e nella ripresa, all’ora di gioco, l’ha ribaltata con Florenzi, per l’1-2 finale. Con questo risultato, riagganciato il terzo posto, a 15 punti, insieme a Catania e Casarano. Il secondo posto è lì, ad un passo, mentre la Salernitana ha già iniziato a provare la fuga. La squadra di Buscé, però, c’è, gioca bene e diverte. E in una situazione ambientale di questo tipo non era affatto facile.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30
Latina-Benevento 1-0

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30
Atalanta-Foggia 1-1

Ore 17.30
Crotone-Picerno 3-0

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30
Casertana-Casarano 0-3
Catania-Siracusa 2-0
Salernitana-Cavese 3-2
Trapani-Giugliano 1-1

Ore 17.30
Altamura-Potenza 2-2
Sorrento-Monopoli 0-0

Ore 20.30
Audace Cerignola-Cosenza 1-2

Classifica Serie C Girone C

  1. Salernitana 19
  2. Benevento 16
  3. Catania 15
  4. Casarano 15
  5. Cosenza 15
  6. Crotone 14
  7. Monopoli 12
  8. Potenza 12
  9. Casertana 11
  10. Latina 11
  11. Audace Cerignola 10
  12. Picerno 9
  13. Altamura 8
  14. Foggia 7
  15. Sorrento 7
  16. Giugliano 6
  17. Trapani 5 (-8)
  18. Atalanta U23 5
  19. Cavese 5
  20. Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 9ª giornata

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30
Foggia-Crotone
Giugliano-Catania
Picerno-Casertana

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento

Ore 17.30
Benevento-Altamura

