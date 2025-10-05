Guarascio fa arrabbiare? La squadra fa sognare! Il Cosenza vince ancora: sbancata anche Cerignola

Se da una parte c’è un Presidente che continua a far arrabbiare, e che forse nei giorni scorsi ha realmente mascherato le sue intenzioni (con Citrigno che si è chiamato definitivamente fuori dopo la risposta assurda di Guarascio), dall’altra c’è una squadra che continua a far sognare. E a volare. Il Cosenza, nonostante il poco seguito e il clima teso (ma non per colpa di Buscé e dei giocatori), raccoglie vittorie su vittorie, con merito e tenacia. Questa sera, nel posticipo del girone C di Serie C, è arrivato il terzo successo consecutivo, a Cerignola, sbancata per 1-2 in rimonta.
Dopo il vantaggio del solito Emmausso, infatti, la squadra rossoblu la pareggiato con Kouan e nella ripresa, all’ora di gioco, l’ha ribaltata con Florenzi, per l’1-2 finale. Con questo risultato, riagganciato il terzo posto, a 15 punti, insieme a Catania e Casarano. Il secondo posto è lì, ad un passo, mentre la Salernitana ha già iniziato a provare la fuga. La squadra di Buscé, però, c’è, gioca bene e diverte. E in una situazione ambientale di questo tipo non era affatto facile.
Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 3 ottobre
Ore 20.30
Latina-Benevento 1-0
Sabato 4 ottobre
Ore 14.30
Atalanta-Foggia 1-1
Ore 17.30
Crotone-Picerno 3-0
Domenica 5 ottobre
Ore 14.30
Casertana-Casarano 0-3
Catania-Siracusa 2-0
Salernitana-Cavese 3-2
Trapani-Giugliano 1-1
Ore 17.30
Altamura-Potenza 2-2
Sorrento-Monopoli 0-0
Ore 20.30
Audace Cerignola-Cosenza 1-2
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 19
- Benevento 16
- Catania 15
- Casarano 15
- Cosenza 15
- Crotone 14
- Monopoli 12
- Potenza 12
- Casertana 11
- Latina 11
- Audace Cerignola 10
- Picerno 9
- Altamura 8
- Foggia 7
- Sorrento 7
- Giugliano 6
- Trapani 5 (-8)
- Atalanta U23 5
- Cavese 5
- Siracusa 3
*1 partita in meno
Prossimo turno, 9ª giornata
Sabato 11 ottobre
Ore 14.30
Foggia-Crotone
Giugliano-Catania
Picerno-Casertana
Domenica 12 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento
Ore 17.30
Benevento-Altamura