Green Deal, Salvini senza filtri: “è una cazzata. Va cancellato”

“Ora stanno valutando che forse sull’Ets serve un approccio morbido e progressivo. È una cazzata. Sul Green Deal non serve nessun approccio morbido e progressivo: va cancellato“. È quanto dichiarato ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo al Forum Internazionale di Conftrasporto in corso di svolgimento quest’oggi, mercoledì 22 ottobre, a Roma.

“Adesso la baronessa von der Leyen si accorge che forse abbiamo aiutato i cinesi. O è incompetenza, o è malafede. Entrambe non ce le possiamo permettere“, ha aggiunto Salvini.