Grave incidente a Palmi: ferite due sorelle di 14 e 15 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, lungo la Statale 18 a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Lo scontro particolarmente violento è stato tra un’auto e una minicar. Nell’incidente sono rimaste ferite in modo serio due sorelle di 14 e 15 anni che viaggiavano a bordo della minicar. Le loro condizioni sono apparse subito gravi, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco di Palmi e la Polizia locale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità. La Statale 18 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.