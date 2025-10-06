Grande successo per la 16ª edizione della Motocavalcata della Sila | FOTO

Grande partecipazione per il progetto High Wellness South Italy e per la sedicesima edizione della motocavalcata alla scoperta dei meravigliosi scenari della Sila. Tutti in sella, sabato e domenica scorsi, con il “Wolf Team Sila” e gli appassionati di Quad, enduro, Utv, maxi enduro di tutto il centro sud. A dare il via alla giornata una gustosa colazione a cura del panificio e pasticceria “F.lli Mancina”. Poi, il percorso, super entusiasmante, che si è snodato tra boschi di pini, abeti, faggi e querce, con panorami unici e mozzafiato.

I 70 Km sono stati di medio/bassa difficoltà e accessibili a tutti sia in moto che in quad, ed anche quest’anno sono state previste le modifiche al percorso che lo hanno reso adatto anche alle meravigliose regine dei raid, le maxi enduro, opportunamente equipaggiate con pneumatici off-Road. All’arrivo invece il pranzo con il Food Truck targato “Linardella Panini”, i prodotti caseari del “Caseificio Iuliano” e i dolci tipici del panificio e pasticceria “F.lli Mancina”. L’iniziativa si è inserita nel progetto “High Wellness South Italy”, che promuove esperienze outdoor e itinerari sostenibili nel cuore del Mezzogiorno.

L’evento ha rappresentato anche un’opportunità economica e promozionale per San Giovanni in Fiore e per le attività ricettive della zona, che hanno accolto i partecipanti con offerte dedicate e pacchetti turistici. La motocavalcata, infatti, non è solo sport: è anche scoperta, incontro e valorizzazione del territorio. Esattamente tutto ciò per cui si è dato vita al progetto High Wellness South Italy in dirittura d’arrivo, dopo ben dieci tappe organizzate in Calabria ed altre in Italia e nelle fiere internazionali come, ad esempio, a Parigi qualche settimana fa.

Progetto finanziato nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione– Ministero del Turismo – delibera CIPESS n. 58/2021. Titolo progetto: Highwellness. Area tematica: “Competitività Imprese”. Settore di intervento: “Turismo e Ospitalità” – Scheda 52 “Montagna Italia”.