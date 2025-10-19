Grande festa per i 125 anni dell’ACR Messina, svelati i primi NOMI della partita con leggende del calcio: ci sono ex Juve e Milan

Il prossimo 1 dicembre, tra poco più di un mese, l’ACR Messina compie 125 anni. Nato esattamente nel 1900, il club ha vissuto alti e bassi. Negli ultimi 12 mesi, un vero e proprio incubo, ma una luce di speranza si è accesa con Racing City Group, sempre ammesso che riesca a rispettare tutti gli impegni, oggi purtroppo situazione non scontata alla luce degli ultimi fatti sullo Stretto. Per questo la tifoseria resta cauta, ma per questo ha anche apprezzato il primo impegno del gruppo capeggiato da Pagniello e Morris: il versamento dei primi 150 mila euro, come previsto.

In attesa del loro arrivo a Messina, della definitiva assegnazione del ramo sportivo e di tutte le altre incombenze, il gruppo si sta già impegnando per organizzare una grande festa per i 125 anni, approfittando delle grandi conoscenze costruite negli anni tra le leggende del calcio. L’1 dicembre 2025, infatti, allo stadio “Franco Scoglio” si terrà una partita celebrativa tra grandi campioni del calcio. All’annuncio di qualche giorno fa è seguita una conferma oggi, direttamente dai canali ufficiali di Davis e Pagniello, che hanno anche annunciato i primi nomi: si tratta di Di Livio e Abbiati, presenti tra l’altro a settembre a Reggio Calabria in un evento simile, quello di “Serie A – Operazione Nostalgia”. Davis e Pagniello si sono anche fatti fotografare insieme a Gianluca Zambrotta. In una foto postata, direttamente dall’Australia, i due hanno scritto “Forza Messina”, invitando Zambrotta in città per l’evento.

32 leggende sono già confermate e, ogni due giorni, ne verranno svelate due. Ufficialmente, per oggi, Di Livio e Abbiati, ma fino all’1 dicembre aumenterà sempre la curiosità per conoscere i 32. Tra 15 giorni, invece, scatterà la vendita dei biglietti per assistere all’evento.