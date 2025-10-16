Gli USA rassicurano: “gazawi non saranno costretti a lasciare la Striscia durante ricostruzione”

Gli abitanti di Gaza non saranno costretti a lasciare la Striscia durante la sua ricostruzione. È l’annuncio che arriva da un alto consigliere del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, citato dal ‘Times of Israel’. “Sebbene ci siano abitanti di Gaza che se ne sono andati perché le condizioni di vita sono così difficili… nessuno sta costringendo nessuno ad andarsene“, ha affermato.

“Queste sono persone forti. Ne hanno passate tante e sembrano essere resilienti. Stanno tornando alle loro case e stanno montando le tende. La gente si sente molto legata ai luoghi in cui vive. È straordinario da vedere“, ha dichiarato.