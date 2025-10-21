Gli auguri di buon campionato dal Comitato Provinciale LND Messina

“Care Società, con l’avvio della nuova stagione e l’attesa prima giornata dei vari campionati, desideriamo rivolgervi un sincero ringraziamento per quanto quotidianamente fate per il nostro calcio. La vostra passione, il vostro impegno e il tempo che dedicate rappresentano un valore straordinario: non solo permettete a centinaia di giovani di indossare una maglia e di scendere in campo, ma soprattutto insegnate loro il rispetto delle regole, la responsabilità e la crescita umana che lo sport porta con sé. Un pensiero particolare va al mondo arbitrale. : vogliamo ribadire che senza arbitri non esiste partita, e che a loro va riconosciuto il rispetto che meritano, come parte integrante del nostro calcio”. Così in una nota Santino Saraò, il Comitato Provinciale della Lnd Messina.

Agli allenatori, veri punti di riferimento per i ragazzi, rivolgo l’augurio di un buon campionato. Ricordiamo che, pur muovendosi in ambito dilettantistico, il ruolo che ricoprono richiede la professionalità di chi sa di essere il primo educatore in campo e fuori. Un ringraziamento speciale va ai Presidenti delle società, senza la loro dedizione, spesso silenziosa ma instancabile, nulla di questo sarebbe possibile. E non per ultimi, il mio grazie va a tutti i volontari, che con passione e spirito di servizio arricchiscono questo magnifico mondo con il loro supporto quotidiano, rendendo possibile ciò che altrimenti resterebbe solo un sogno.

Un pensiero di gratitudine è rivolto anche ai genitori, che con sacrificio e amore accompagnano i propri figli in questo magnifico sport di gruppo, sostenendoli ogni giorno e contribuendo a far crescere non solo atleti, ma persone migliori. Infine, alle tifoserie: il calcio vive del calore del pubblico, ma il tifo deve essere sempre espressione di sostegno, entusiasmo e incoraggiamento, mai veicolo di violenza o di divisione. La bellezza dello sport sta nell’unità e nel rispetto reciproco. Con questi valori, sono certo che la stagione che si apre sarà ricca di soddisfazioni, emozioni e occasioni di crescita per tutti. Buon campionato a società, dirigenti, presidenti, allenatori, arbitri, giocatori, volontari, genitori e tifosi!”.