Giusy Versace, doppio riconoscimento tra Calabria e Sicilia: ha ricevuto il “Premio Jole Santelli e “Anna Rita Sidoti, in marcia verso la parità”

Si è appena concluso, per Giusy Versace, un weekend all’insegna di onorificenze e riconoscimenti. Sabato 18 ottobre, l’atleta paralimpica e oggi senatore della Repubblica, ha ricevuto in Calabria il ‘Premio Jole Santelli’ e domenica 19 ottobre si è trasferita in Sicilia dove ha ricevuto il premio ‘Annarita Sidoti, in marcia verso la parità’.

I premi in Calabria

Ideato dall’archeologa Mariangela Preta di concerto con Paola e Roberta Santelli dell’Associazione Santelli, il premio è nato per rendere omaggio a Jole Santelli, la prima donna presidente della Regione Calabria scomparsa nel 2020 e si è svolto a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia. La cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Francesca Russo, ha visto alternarsi sul palco 8 personalità che si sono distinte nei campi della cultura, dello sport, della scienza, dell’imprenditoria, del giornalismo e dell’impegno civile tra cui Giusy Versace. Molto bella la motivazione incisa sulla targa, dove vengono messe in risalto le doti che più caratterizzano la seconda vita di Giusy come il coraggio, la determinazione, la speranza, la gioia di vivere e la grande capacità di trasformare una tragedia in un inno alla vita.

Assieme a lei sono state premiate la scienziata Sandra Savaglio, il vice direttore del TG2 Maria Antonietta Spadorcia, la direttrice del progetto Giganti della Sila (sito FAI) Simona Lo Bianco; l’archeologa e già direttrice del Museo archeologico nazionale di Locri Rossella Agostino, la direttrice del BOB FEST Anna Rotella e poi Mariarosaria Russo dirigente scolastica e referente nazionale per l’educazione alla legalità e la biologa Marina Vercillo che ha trasformato il dolore personale in gesto d’amore universale attraverso la donazione degli organi.

I premi in Sicilia

A Milazzo, Giusy Versace ha invece ricevuto il premio ‘Anna Rita Sidoti, in marcia verso la parità’, organizzato da Soroptimist International Club Milazzo e dalla sua presidentessa Grazia Di Paola, nelle splendide sale di Palazzo D’Amico. Si tratta della seconda edizione di questo speciale riconoscimento alla memoria di una grandissima marciatrice siciliana, campionessa mondiale ed europea, prematuramente scomparsa nel 2015, le cui gesta sono state ricordate anche dal marito Pietro.

Nell’occasione si è parlato anche della carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Milazzo Antonio Nicosia, della responsabile nazionale Carta dei valori dello sport femminile ASSIST Anna Lattuca e del delegato del comitato nazionale Fair Play Sicilia Gianluca Venuti. La sua testimonianza è stata come sempre intensa e vibrante e ha emozionato i relatori e il numeroso pubblico, che al termine della serata si è messo in fila per selfie, autografi e firmare le copie dei suoi due libri ‘Con la testa e con il cuore si va ovunque’ e ‘Wondergiusy’, presenti grazie alla Mondadori di Milazzo.