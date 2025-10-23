Giusi Princi sulla partnership tra l’Alberghiero “Trecroci” di Villa e Accademia delle Imprese Europea: “ottima notizia”

“L’avvio della partnership tra l’Istituto Alberghiero ‘G. Trecroci’ di Villa San Giovanni e l’Accademia delle Imprese Europea – afferma l’Europarlamentare calabrese Giusi Princi – rappresenta un’ottima notizia, che conferma ancora una volta la qualità e l’eccellenza della scuola calabrese, promotrice di iniziative concrete fondamentali per realizzare una vera Europa delle competenze a beneficio dei giovani nei territori. In un tempo in cui la formazione dei nostri ragazzi rappresenta la più alta forma di investimento comune, questa iniziativa riafferma il valore della formazione di qualità, capace di unire sapere, innovazione e apprendimento attivo, per far sì che i giovani diventino i veri protagonisti del cambiamento in Europa”.

“Un plauso particolare – prosegue l’On. Princi – va alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Enza Loiero, autentica fucina di idee e promotrice instancabile di innovazione educativa. Complimenti al Presidente Giuseppe Ariobazzani che, alla guida dell’Accademia delle Imprese Europea, continua a promuovere ponti tra scuola e impresa. Il supporto dei biologi e l’attenzione all’alimentazione – aggiunge – rappresentano un elemento chiave per formare professionisti che sappiano coniugare eccellenza enogastronomica e cultura del benessere, facendo della scienza, delle competenze e della salute gli ingredienti principali del futuro dei nostri giovani”.